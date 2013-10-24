Сборная Украины сыграет с французами на НСК «Олимпийский»

Матч плей-офф Кубка мира по футболу 2014 между сборными Украины и Франции пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Такое решение было принято Исполкомом Федерации футбола Украины по предложению тренерского штаба национальной сборной команды Украины.

На национальную команду Украины ждет двухматчевое противостояние в раунде плей-офф Кубка мира 2014 со сборной Франции. 15 ноября наша команда сыграет с французами дома, а 19-го - на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.