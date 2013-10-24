Сборная Украины сыграет с французами на НСК «Олимпийский»
13:12, 24 октября 2013Спорт
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После матча Украина-Франция в Киеве, команды встретятся во второй раз на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.
Украина сыграет с Францией на НСК "Олимпийский" / Фото: ffu.org.ua
Матч плей-офф Кубка мира по футболу 2014 между сборными Украины и Франции пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве.
Такое решение было принято Исполкомом Федерации футбола Украины по предложению тренерского штаба национальной сборной команды Украины.
На национальную команду Украины ждет двухматчевое противостояние в раунде плей-офф Кубка мира 2014 со сборной Франции. 15 ноября наша команда сыграет с французами дома, а 19-го - на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.
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