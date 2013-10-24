Ахметов недоволен фразами Луческу относительно судейства в матче с "Байером"

Президент донецкого "​​Шахтера" Ринат Ахметов остался очень недоволен комментарием Мирча Луческу после матча 3 тура Лиги чемпионов с "Байером", где румынский тренер в поражении обвинил судей этой игры.

Об этом сообщают источники "Чемпиона" в донецком клубе.

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Ахметов выразил мнение, что команда проиграла прежде всего "Байеру" тактически и в желании играть.

На четверг, 24 октября, у Ахметова запланирована встреча с Луческу, сообщает источник.