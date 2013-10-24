Ахметов недоволен фразами Луческу относительно судейства в матче с "Байером"
11:46, 24 октября 2013Спорт
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Ринат Ахметов недоволен, что Мирча Луческу в поражении от "Байера" обвинил судей.
Сегодня Ахметов будет говорить с Луческу, информирует источник / Фото с официального сайта ФК "Шахтер"
Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов остался очень недоволен комментарием Мирча Луческу после матча 3 тура Лиги чемпионов с "Байером", где румынский тренер в поражении обвинил судей этой игры.
Об этом сообщают источники "Чемпиона" в донецком клубе.
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Ахметов выразил мнение, что команда проиграла прежде всего "Байеру" тактически и в желании играть.
На четверг, 24 октября, у Ахметова запланирована встреча с Луческу, сообщает источник.
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