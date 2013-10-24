Луческу нашел виновных в сокрушительном поражении «Шахтера» (видео)

«Очень трудно комментировать такой матч. Конечно, это позорный результат. А если анализировать так, как оно было на самом деле, то мы играли, пожалуй, больше против судьи, чем против команды соперника», - заявил на пресс-конференции после поражения "Шахтера" Луческу, слова которого приводит сайт клуба.

«Можем говорить о равном первый тайм за исключением того момента, когда подачу с фланга замкнул Кисслинг. Едва начался второй тайм, как вдруг ни с того ни с сего арбитр придумывает пенальти. Дарио игрока вообще не трогал, просто стоял на месте. Удивительно, что такой судья назначил пенальти», - считает тренер горняков.

«Но это не все. Был еще момент, когда после передачи Дугласа с фланга мяч попал Рольфесу в руку. Это однозначно пенальти. И после этого эпизода сразу же пошла контратака соперника и чистый офсайд, из которого они забили третий гол. Мне даже сложно было говорить об организации игры со своей командой. Все разладилось», - объяснил Луческу.