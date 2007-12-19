«Шахтер» сдал Кастильо в аренду

Завершились переговоры между донецким «Шахтером» и английским клубом «Манчестер Сити» относительно дальнейшего продолжения карьеры Нери Кастильо. Как сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", стороны пришли к договоренности о том, что этот игрок проведет год в английском первенстве на правах аренды. За это «Манчестер Сити» выплачивает «Шахтеру» 5 миллионов евро. Контрактные договоренности вступают в силу 1 января 2008 года и будут действовать вплоть до 31 декабря 2008 года.