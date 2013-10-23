"Байер" разгромил "Шахтер" в Лиге чемпионов
23:36, 23 октября 2013Спорт
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В Леверкузене закончился матч Лиги чемпионов
Байер - Шахтер
Донецкий "Шахтер" проиграл с разгромным счетом матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в немецком Леверкузене "Байеру" - 0:4.
Как сообщает корреспондент УНИАН, это была одна из ключевых игр в борьбе за второе место в турнирной таблице группы.
Игра в Леверкузене прошла с полным преимуществом хозяев. УНИАН вел онлайн-трансляцию игры, где можно проследить за ходом событий матча.
В другой игре группы А английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграл испанский "Реал Сосьедад".
Таким образом, на данный момент в турнирной таблице лидирует МЮ - 7 очков. У "Байера" 6 баллов, "Шахтера" - 4, "Реал Сосьедад" - 0.
Матчи 4-го тура в этой группе состоятся 5 ноября.
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