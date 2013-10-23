"Байер" - "Шахтер" - 4:0: онлайн

В немецком Леверкузене проходит игра третьего тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в которой сошлись немецкий "Байер" и донецкий "Шахтер".

В этом матче играют команды, занимающие первое и третье места в турнирной таблице. На данный момент у "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" по 4 очка, у "Байера" - 3, а у испанского "Реал Сосьедад" - 0. Все команды провели по 2 игры. Таким образом, матчи 3-4 тура группового этапа "Байер" - "Шахтер" в Леверкузене и Донецке могут стать ключевыми в борьбе за одну из двух путевок в раунд плей-офф самого престижного футбольного еврокубка.

На котировках букмекерских контор фаворитом является немецкий клуб. На победу "Байера" ставки принимаются из рассчета 2,10 к 1, ничья 3,65 к 1, победа "Шахтера" - 3,75 к 1.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд:

Состав "Шахтера": 30. Пятов, 33. Срна (к), 44. Ракицкий, 5. Кучер, 13. Шевчук, 3. Хюбшман, 17. Фернандо, 20. Дуглас Коста, 29. Алекс Тейшейра, 28. Тайсон, 9. Луис Адриано. Запасные: 32. Каниболоцкий, 38. Кривцов, 6. Степаненко, 10. Бернард, 77. Илсиньо, 11. Эдуардо, 19. Феррейра.

Состав "Байера": 1. Лено, 5. Спахич, 17. Бениш, 21. Эмер Топрак, 26. Донати, 6. Рольфес (к), 10. Джан, 18. Сэм, 27. Кастро, 7. Сон Хын Мин, 11. Кисслинг. Запасные: 25. Палоп, 4. Волльшайд, 13. Хегелер, 13. Хильберт, 31. Кор, 9. Дердийок, 23. Круз.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

2. Первая атака "Байера" заканчивается невнятным навесом в штрафную горняков. Те легко выбивают мяч.

3. Хозяева захватили инициативу с первых же минут. Постоянно контролируют мяч, но, в основном, в центре поля.

4. Еще одна попытка атаковать у немцев - Срна выбивает мяч.

5. Первая же попытка атаковать у "Шахтера" заканчивается грубым нарушением немцев на Тайсоне. Судья пока ограничивается устным предупреждением.

6. В ответ грубо нарушает правила Ракицкий - тоже без горчичника.

7. Луческу абсолютно спокоен, только глазами моргает. Такое впечатление, что Мистер хочет спать.

8. А вот и момент у "Шахтера" - угловой.

10. Ракицкий загубил в самом зародыше теоретически очень опасную атаку - отдал пас в аут.

12. Опасный штрафной у ворот "Байера".

13. Ракицкий ударил слабовато и мимо ворот.

15. Затяжная атака "Байера" заканчивается штрафным в ворота донецкой команды.

16. Кастро попал в голову игрока из "стенки".

18. Опаснейшая атака "Шахтера", но мяч не попал на ногу Луису Адриано, а тянуться за мячом игрок уже не успевал.

20. Пока ни одна из команд не пытается играть на максимальных скоростях, оттого минимум моментов.

22. А вот и ГОЛ...

22. Кисслинг замкнул практически идеальным по точности ударом головой подачу соперника с фланга. Мяч пролетел в миллиметре от штанги с внутренней стороны. У Пятова изначально было мало шансов.

23. Классический гол в игре на медленных скоростях.

25. И тут же Сон опасно выходил на ворота "Шахтера. Защитники вовремя среагировали, а то не миновать бы второго гола.

27. "Байер" забил гол и продолжает спокойно "катать" мяч. Пока "Шахтер" с этим ничего сделать не может.

28. А вот и пенальти мог бы быть. В сторону ворот "Шахтера". Повезло, судья попался не очень внимательный...

30. Игра по-прежнему идет практически без моментов. Пока это гораздо выгоднее "Байеру", который гол уже забил.

32. Тейшейра требует пенальти. Но момент был чисто игровой - обычное столкновение.

34. Угловой у ворот "Шахтера" - Джан эффектно бьет в падении через себя, но мимо ворот.

36. Конфликт между Кастро и Костой. Судья по-прежнему не пользуется карточками, предпочитая воспитательные беседы.

37. Кисслинг едва не завершил опаснейшую атаку "Байера". Все началось с грубой ошибки капитана "Шахтера" Срны.

38. Первая желтая карточка - у Донати. И у судьи нервы не железные.

40. Игроки "Байера" беспрепятственно бегают с мячом от своих ворот до чужих и обратно. Выглядит это забавно.

42. Один из немногих ударов "Шахтера" по воротам - Тейшейра пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника.

44. Еще один опаснейший удар головой Кисслинга - выше ворот.

45. Угловой у ворот "Шахтера" - Пятов легко забирает мяч.

45. Тейшейра бьет в сетку ворот, но с внешней стороны. Первый голевой момент "Шахтера".

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм получился абсолютно "никаким". Обе команды играли на медленных скоростях, что совершенно несвойственно "Шахтеру", который привык к быстрым размашистым атакам. К тому же, соперник лишил чемпиона Украины его главного козыря - контроля мяча. Немцы полностью завладели инициативой, но воспользовались этим по минимуму. Единственный гол команда забила в результате комбинации, где скорости были абсолютно не нужны. Главное - идеальная траектория полета мяча. "Шахтеру", чтобы добиться приемлемого результата, нужно полностью изменить игру. Как? Возможно Мистер что-то уже придумал и сейчас рассказывает это игрокам в раздевалке. Посмотрим...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Замена в "Шахтере" - Бернард вышел вместо Тайсона.

48. Не меняется пока ничего - "Байер" по-прежнему спокойно катает мяч в центре поля.

50. И пенальти... Срна держал руками Кисслинга.

50. ГОЛ забил Рольфес - красивый удар под штангу.

51. Срна получил желтую карточку в моменте с пенальти.

52. "Шахтер" совсем потерянный. Мяч никак не держится у игроков донецкой команды.

54. Подобие атаки у "Шахтера". Но мяч летает вдоль ворот, а не летит в сторону ворот.

56. Замена у "Байера" - Вольшайд вместо Спахича. Вынужденная замена, у Спахича травма.

57. И тут же Волльшайд выносит мяч после опаснейшей контратаки "Шахтера". Одной из очень немногих.

58. А вот и третий ГОЛ...

59. Сэм вышел один на один с Пятовыы и спокойно катнул мимо вратаря в пустой угол. Воспользовался ошибкой защитников при создании искусственного положения вне игры.

60. Кисслинг получил желтую карточку - за снос Бернарда.

62. Замена в "Шахтере" - Илсиньо вместо Фернандо.

64. Тут же удар Илсиньо - мяч улетел мимо ворот, но вроде задел защитника. Углового нет, от ворот.

65. Тут же Коста пытается атаковать, но удар корявый. Вратарь легко забрал мяч.

66. М-да. Похоже, "Шахтеру" сегодня придется довольствоваться только победой в Юношеской лиге УЕФА. Напомним, там команда у "Байера" выиграла - 2:1.

67. Бернард едва не замкнул острую передачу с фланга. Опаснейший момент у ворот немцев.

68. На ровном месте упал Хюбшман и едва не "привез" атаку к своим воротам.

70. "Шахтер" разыграл штрафной, но неопасно.

71. Замена в "Байере": Хегелер выходит вместо Сона.

72. ГОЛ... 0:4.

73. Грубейшая ошибка Пятова, не удержавшего мяч в руках. Гол забил Кисслинг.

74. Коста эффектно ударил по воротам - не менее эффектно играет вратарь "Байера".

76. Замена в "Байере": Дердийок вместо Кисслинга.

78. Замена в "Шахтере": Феррейро вместо Адриано.

80. Скорости в игре заметно возросли после того, как судьба матча уже предопределена.

82. "Байер" не успокаивается и в концовке, имея заметное преимущество. Да нет - подавляющее.

84. Немецкий клуб еще атакует - опасный удар, но мяч пролетает выше ворот.

85. Феррейра получает неожиданно опасный момент, но бьет в защитника.

86. Грубейшая ошибка Кучера, но Ракицкий исправляет оплошность партнера - угловой.

88. Коста попытался пробить по воротам метров с 40-ка - вратарь легко ловит мяч.

90. Судья добавляет 3 минуты. Зачем?

90+1. Единственная в этом матче мини-ошибка вратаря "Байера", но и ту быстро исправили защитники.

90+3. Бернард навешивает с фланга - вратарь легко забирает мяч.

МАТЧ ОКОНЧЕН

Такой вот грустный получился вечер для болельщиков "Шахтера".

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции!