"Байер" - "Шахтер" - 4:0: онлайн
В Леверкузене проходит матч Лиги чемпионов
В немецком Леверкузене проходит игра третьего тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в которой сошлись немецкий "Байер" и донецкий "Шахтер".
В этом матче играют команды, занимающие первое и третье места в турнирной таблице. На данный момент у "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" по 4 очка, у "Байера" - 3, а у испанского "Реал Сосьедад" - 0. Все команды провели по 2 игры. Таким образом, матчи 3-4 тура группового этапа "Байер" - "Шахтер" в Леверкузене и Донецке могут стать ключевыми в борьбе за одну из двух путевок в раунд плей-офф самого престижного футбольного еврокубка.
На котировках букмекерских контор фаворитом является немецкий клуб. На победу "Байера" ставки принимаются из рассчета 2,10 к 1, ничья 3,65 к 1, победа "Шахтера" - 3,75 к 1.
Добрый вечер!
Стали известны стартовые составы команд:
Состав "Шахтера": 30. Пятов, 33. Срна (к), 44. Ракицкий, 5. Кучер, 13. Шевчук, 3. Хюбшман, 17. Фернандо, 20. Дуглас Коста, 29. Алекс Тейшейра, 28. Тайсон, 9. Луис Адриано. Запасные: 32. Каниболоцкий, 38. Кривцов, 6. Степаненко, 10. Бернард, 77. Илсиньо, 11. Эдуардо, 19. Феррейра.
Состав "Байера": 1. Лено, 5. Спахич, 17. Бениш, 21. Эмер Топрак, 26. Донати, 6. Рольфес (к), 10. Джан, 18. Сэм, 27. Кастро, 7. Сон Хын Мин, 11. Кисслинг. Запасные: 25. Палоп, 4. Волльшайд, 13. Хегелер, 13. Хильберт, 31. Кор, 9. Дердийок, 23. Круз.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
2. Первая атака "Байера" заканчивается невнятным навесом в штрафную горняков. Те легко выбивают мяч.
3. Хозяева захватили инициативу с первых же минут. Постоянно контролируют мяч, но, в основном, в центре поля.
4. Еще одна попытка атаковать у немцев - Срна выбивает мяч.
5. Первая же попытка атаковать у "Шахтера" заканчивается грубым нарушением немцев на Тайсоне. Судья пока ограничивается устным предупреждением.
6. В ответ грубо нарушает правила Ракицкий - тоже без горчичника.
7. Луческу абсолютно спокоен, только глазами моргает. Такое впечатление, что Мистер хочет спать.
8. А вот и момент у "Шахтера" - угловой.
10. Ракицкий загубил в самом зародыше теоретически очень опасную атаку - отдал пас в аут.
12. Опасный штрафной у ворот "Байера".
13. Ракицкий ударил слабовато и мимо ворот.
15. Затяжная атака "Байера" заканчивается штрафным в ворота донецкой команды.
16. Кастро попал в голову игрока из "стенки".
18. Опаснейшая атака "Шахтера", но мяч не попал на ногу Луису Адриано, а тянуться за мячом игрок уже не успевал.
20. Пока ни одна из команд не пытается играть на максимальных скоростях, оттого минимум моментов.
22. А вот и ГОЛ...
22. Кисслинг замкнул практически идеальным по точности ударом головой подачу соперника с фланга. Мяч пролетел в миллиметре от штанги с внутренней стороны. У Пятова изначально было мало шансов.
23. Классический гол в игре на медленных скоростях.
25. И тут же Сон опасно выходил на ворота "Шахтера. Защитники вовремя среагировали, а то не миновать бы второго гола.
27. "Байер" забил гол и продолжает спокойно "катать" мяч. Пока "Шахтер" с этим ничего сделать не может.
28. А вот и пенальти мог бы быть. В сторону ворот "Шахтера". Повезло, судья попался не очень внимательный...
30. Игра по-прежнему идет практически без моментов. Пока это гораздо выгоднее "Байеру", который гол уже забил.
32. Тейшейра требует пенальти. Но момент был чисто игровой - обычное столкновение.
34. Угловой у ворот "Шахтера" - Джан эффектно бьет в падении через себя, но мимо ворот.
36. Конфликт между Кастро и Костой. Судья по-прежнему не пользуется карточками, предпочитая воспитательные беседы.
37. Кисслинг едва не завершил опаснейшую атаку "Байера". Все началось с грубой ошибки капитана "Шахтера" Срны.
38. Первая желтая карточка - у Донати. И у судьи нервы не железные.
40. Игроки "Байера" беспрепятственно бегают с мячом от своих ворот до чужих и обратно. Выглядит это забавно.
42. Один из немногих ударов "Шахтера" по воротам - Тейшейра пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника.
44. Еще один опаснейший удар головой Кисслинга - выше ворот.
45. Угловой у ворот "Шахтера" - Пятов легко забирает мяч.
45. Тейшейра бьет в сетку ворот, но с внешней стороны. Первый голевой момент "Шахтера".
ПЕРЕРЫВ
Первый тайм получился абсолютно "никаким". Обе команды играли на медленных скоростях, что совершенно несвойственно "Шахтеру", который привык к быстрым размашистым атакам. К тому же, соперник лишил чемпиона Украины его главного козыря - контроля мяча. Немцы полностью завладели инициативой, но воспользовались этим по минимуму. Единственный гол команда забила в результате комбинации, где скорости были абсолютно не нужны. Главное - идеальная траектория полета мяча. "Шахтеру", чтобы добиться приемлемого результата, нужно полностью изменить игру. Как? Возможно Мистер что-то уже придумал и сейчас рассказывает это игрокам в раздевалке. Посмотрим...
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ
46. Замена в "Шахтере" - Бернард вышел вместо Тайсона.
48. Не меняется пока ничего - "Байер" по-прежнему спокойно катает мяч в центре поля.
50. И пенальти... Срна держал руками Кисслинга.
50. ГОЛ забил Рольфес - красивый удар под штангу.
51. Срна получил желтую карточку в моменте с пенальти.
52. "Шахтер" совсем потерянный. Мяч никак не держится у игроков донецкой команды.
54. Подобие атаки у "Шахтера". Но мяч летает вдоль ворот, а не летит в сторону ворот.
56. Замена у "Байера" - Вольшайд вместо Спахича. Вынужденная замена, у Спахича травма.
57. И тут же Волльшайд выносит мяч после опаснейшей контратаки "Шахтера". Одной из очень немногих.
58. А вот и третий ГОЛ...
59. Сэм вышел один на один с Пятовыы и спокойно катнул мимо вратаря в пустой угол. Воспользовался ошибкой защитников при создании искусственного положения вне игры.
60. Кисслинг получил желтую карточку - за снос Бернарда.
62. Замена в "Шахтере" - Илсиньо вместо Фернандо.
64. Тут же удар Илсиньо - мяч улетел мимо ворот, но вроде задел защитника. Углового нет, от ворот.
65. Тут же Коста пытается атаковать, но удар корявый. Вратарь легко забрал мяч.
66. М-да. Похоже, "Шахтеру" сегодня придется довольствоваться только победой в Юношеской лиге УЕФА. Напомним, там команда у "Байера" выиграла - 2:1.
67. Бернард едва не замкнул острую передачу с фланга. Опаснейший момент у ворот немцев.
68. На ровном месте упал Хюбшман и едва не "привез" атаку к своим воротам.
70. "Шахтер" разыграл штрафной, но неопасно.
71. Замена в "Байере": Хегелер выходит вместо Сона.
72. ГОЛ... 0:4.
73. Грубейшая ошибка Пятова, не удержавшего мяч в руках. Гол забил Кисслинг.
74. Коста эффектно ударил по воротам - не менее эффектно играет вратарь "Байера".
76. Замена в "Байере": Дердийок вместо Кисслинга.
78. Замена в "Шахтере": Феррейро вместо Адриано.
80. Скорости в игре заметно возросли после того, как судьба матча уже предопределена.
82. "Байер" не успокаивается и в концовке, имея заметное преимущество. Да нет - подавляющее.
84. Немецкий клуб еще атакует - опасный удар, но мяч пролетает выше ворот.
85. Феррейра получает неожиданно опасный момент, но бьет в защитника.
86. Грубейшая ошибка Кучера, но Ракицкий исправляет оплошность партнера - угловой.
88. Коста попытался пробить по воротам метров с 40-ка - вратарь легко ловит мяч.
90. Судья добавляет 3 минуты. Зачем?
90+1. Единственная в этом матче мини-ошибка вратаря "Байера", но и ту быстро исправили защитники.
90+3. Бернард навешивает с фланга - вратарь легко забирает мяч.
МАТЧ ОКОНЧЕН
Такой вот грустный получился вечер для болельщиков "Шахтера".
Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции!