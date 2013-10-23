«Донбасс» проиграл матч лидеру чемпионата КХЛ

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

На протяжении двух периодов в этом матче шла равная борьба. А решающий гол хозяева забили за четыре с половиной минуты до финальной сирены. Михаил Варнаков воспользовался пасом Тима Стэплтона и отправил шайбу в ворота.

По теме: «Донбасс» проиграл второй матч КХЛ подряд

Таким образом, после 20 игр у «Донбасса» на счету 31 очко. Что касается «Ак Барса», то команда набрала 47 очков и вышла на первое место в турнирной таблице КХЛ.

Следующий матч украинская команда проведет на своей площадке в Донецке против «Адмирала» (Владивосток). Игра состоится 28 октября.