«Донбасс» проиграл матч лидеру чемпионата КХЛ
20:53, 23 октября 2013Спорт
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором единственный представитель Украины в этом турнире донецкий «Донбасс» проиграл «Ак Барсу» со счетом 0:1.
После 20 игр у «Донбасса» на счету 31 очко
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
На протяжении двух периодов в этом матче шла равная борьба. А решающий гол хозяева забили за четыре с половиной минуты до финальной сирены. Михаил Варнаков воспользовался пасом Тима Стэплтона и отправил шайбу в ворота.
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Таким образом, после 20 игр у «Донбасса» на счету 31 очко. Что касается «Ак Барса», то команда набрала 47 очков и вышла на первое место в турнирной таблице КХЛ.
Следующий матч украинская команда проведет на своей площадке в Донецке против «Адмирала» (Владивосток). Игра состоится 28 октября.
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