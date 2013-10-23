Южненский «Химик» выиграл матч второго тура Кубка Европы

Баскетболисты «Химика» (Южный, Одесская обл.) выиграли матч второго тура группового этапа Кубка Европы у российского БК «Нижний Новгород» - 78:76.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Игра в Южном проходила с переменным успехом. Если в первой четверти преимущество было у российской команды (20:25), то затем южненцы сумели сократить разрыв до минимума - 18:14 во втором периоде.

Решающим в этом матче стал третий период, в котором хозяева площадки создали себе комфортный задел «+8» - 23:15. Общий счет матча после этого стал 61:54.

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В заключительной 10-минутке российский клуб попытался выровнять счет, но, максимум чего добился, так это сократил разницу до «-1» за три минуты до финальной сирены - 68:69. В концовке игроки «Химика» оказались более хладнокровными в завершающей стадии атак – 78:76.

Таким образом, украинская команда одержала вторую победу подряд в групповом турнире и вышла на первое место в турнирной таблице.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американский легионер Джамал Шулер, набравший 17 очков.

Как сообщал УНИАН, в первом туре соревнований южненцы обыграли турецкий ТЕД в Анкаре – 84:60.