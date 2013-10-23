"Тун" ничем не отличатся от других команд группы - Блохин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Олег Блохин заявил на пресс-конференции перед игрой третьего тура Лиги Европы УЕФА "Динамо" - "Тун".

Тренер отметил: "Не думаю, что эта команда отличается от "Генка" и "Рапида". "Генк" отличается только количеством набранных очков, а так "Тун" – хорошая, дисциплинированная команда. Есть игроки средней и передней линии, которые создавали проблемы "Генку", пока те не забили. Все зависит от того, как мы будем играть".

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На вопрос о возможных кадровых проблемах в собственной команде Блохин ответил: "Все готовы, все здоровы, кроме Брауна Идейе. Как вы знаете, у него была травма. У Шовковского, в частности, тоже все в порядке, он просто побоялся усугубить свою старую травму, он готовится к этой игре".

В свою очередь, игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко, которому 23 октября исполнилось 24 года, сказал: "Больших изменений в процессе подготовки нет. Мы сами понимаем, что в предыдущих матчах добыли не самый лучший результат. Это нужно исправлять. Готовимся, просматриваем игры "Туна". Что касается турнирного положения команды, то лично на меня это никак не давит. Я уверен, что мы выйдем из этой группы".

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Тун" состоится в четверг, 24 октября, на НСК «Олимпийский». Начало игры в 20.00.