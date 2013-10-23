УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" - "Шахтер"

Сегодня в немецком Леверкузене состоится игра третьего тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в которой сойдутся немецкий "Байер" и донецкий "Шахтер".

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом матче сойдутся команды, занимающие первое и третье места в турнирной таблице.

На данный момент у "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" по 4 очка, у "Байера" - 3, а у испанского "Реал Сосьедад" - 0. Все команды провели по 2 игры. Таким образом, матчи 3-4 тура группового этапа "Байер" - "Шахтер" в Леверкузене и Донецке могут стать ключевыми в борьбе за одну из двух путевок в раунд плей-офф самого престижного футбольного еврокубка.

На котировках букмекерских контор фаворитом является немецкий клуб. На победу "Байера" ставки принимаются из рассчета 2,10 к 1, ничья 3,65 к 1, победа "Шахтера" - 3,75 к 1.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча в Леверкузене, который начнется в 21.45 по киевскому времени.