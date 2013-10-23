ФК "Арсенал" может прекратить свое существование в эту пятницу

ФК "Арсенал" может прекратить свое существование, если на протяжение двух суток не найдется новый спонсор.

Об этом на официальном сайте ФК "Арсенал" заявил генеральный директор клуба Виктор Головко.

"Если до пятницы, 25 октября 2013 года, не найдется тот, кто поможет клубу сохранить столичный клуб в украинском футболе, а «Арсеналу» — сохранить место в Премьер-лиге и бороться за новые перспективы, в этот день, увы, футбольный клуб «Арсенал» (Киев) прекратит свое существование", - написал Головко.

Гендиректор клуба несколько раз в своем обращении поблагодарил тех людей, "которые все это время помогали удерживать столичный «Арсенал» на плаву", но отказался уточнять причины, почему на данный момент этих людей не осталось.