Экс-тренер сборной Франции считает, что матч против Украины - формальность

Он отметил, что французы получили в соперники именно ту команду, которую хотели, сообщает ТСН.Проспорт.

"О лучшем жребии мы и мечтать не могли, потому что нельзя было сказать, что Украина была самой впечатляющей командой из четверки сеяных. Она была слабой", - заявил экс-тренер "трехцветных" французскому изданию L'équipe.

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Доменек отметил что если сборная Франции подтвердит свой ​​статус фаворита, то матч против украинцев будет формальностью. В то же время, нынешний тренер французской команды Дидье Дешам менее категоричен и считает, что матч с Украиной не будет легким.

Напомним, первый матч плей-офф наша команда проведет дома, 15 ноября. Ответная игра состоится 19 ноября во Франции. Какой из украинских городов примет домашний матч, определит Исполком ФФУ. Пока есть четыре претендента - Киев, Донецк, Одесса и Харьков.