Украина – Франция: не так страшен петух

Отборочный турнир к Мундиалю продолжает испытывать на прочность игроков национальной сборной Украины. Команда, с огромными перепадами проведшая групповой турнир, но все же нашедшая свою игру и выдавшая очень редкий по красоте и стабильности ряд матчей в 2013-м году, может остановиться в буквальном смысле в одном шаге от мирового первенства. Плей-офф ошибок не прощает и времени на их исправление практически не дает. А, значит, за три с половиной недели, оставшиеся до первой игры с французами, необходимо не только изучить соперника, но и найти то противоядие, которое однозначно поможет команде сотворить сенсацию.

Уверенность в том, что это противоядие найти можно, вселяет нынешний тренерский штаб. Команда Фоменко не только переигрывала приблизительно равных себе по классу поляков и громила черногорцев, но и грамотно провела матч с командой Англии, сохранив ничью. Впрочем, у французов нужно будет выигрывать. За счет чего?

Франция – взлеты и падения

Сборная Франции – одна из самых титулованных команд последних лет. Начиная с 1990-го года, команда пропустила лишь два турнира. Оба – чемпионаты мира. В 1990-м французов не было в Италии, а спустя четыре года – на первенстве в США. Причем, это была действительно настоящая трагедия для всего французского футбола. За два тура за окончания отборочного турнира подопечные Жерара Улье лидировали в группе, и для выхода на Мундиаль им не доставало лишь одного очка. Однако неожиданно неудачные игры в последней фазе отборочного турнира (поражения 2:3 от Израиля и 1:2 от Болгарии) стали причиной того, что команда заняла лишь третье место, а покорять Америку отправились сборные Швеции и Болгарии. В ноябре 1993 года, после года пребывания в должности, Улье подал в отставку.

Впрочем, после этого в жизни команды наступила весьма продолжительная белая полоса. Они участвовали в девяти подряд крупных турнирах – чемпионатах мира и Европы. Да не просто участвовали. На Евро-96 команда показала, что стремительно выходит из кризиса, дойдя до полуфинала, где лишь в серии пенальти уступила будущим серебряным призерам Евро – команде Чехии. А спустя два года, на домашнем мировом первенстве, французы уже дошли до финала, где повергли Бразилию во главе с «зубастиком» Роналдо. В 2000-м команда повторила успех уже на Евро.

После этого в результатах команды наступил существенный спад. На ЧМ-2002 французы уже в первом матче уступили команде Сенегала – 0:1. Остряки тогда прозвали этот матч по аналогии со знаменитым ралли – «Париж – Дакар». На том чемпионате французы так и не забили ни одного гола, сыграли вничью с Уругваем, проиграли Дании и, заняв последнее место с одним очком в активе, покинули турнир.

В 2004-м французы выступили значительно лучше, в частности, обыграв на групповом турнире сборную Англии, но в четвертьфинале им попалась команда-сенсация того первенства – сборная Греции, которая впоследствии выиграла турнир. А 2006-м годом датируется последний на данный момент успех команды. На ЧМ в Германии завершал свою спортивную карьеру Зинедин Зидан, и завершал ее финальным матчем против Италии. Тем самым, где он боднул головой итальянца Матерацци, спровоцировавшего француза на конфликт. Еще одной мега-звездой, завершавшей карьеру после этого турнира, был легендарный вратарь Фабьен Бартез. Но стать героем серии послематчевых пенальти ему было не суждено – чемпионат мира выиграли итальянцы.

На Евро-2008 команда остановилась на стадии группового турнира. ЧМ-2010 вообще запомнился исключительно скандалами внутри команды, в частности, оскорблениями Николя Анелька в адрес тренера Раймона Доменека. Наконец, Евро-2012 показал, что французы хороши только в матчах с командами второго эшелона, а вот даже с англичанами им тягаться на равных сложно.

Психология плей-офф

Неубедительны были французы и в одном-единственном плей-офф, который им довелось провести до сегодняшнего дня. Ровно четыре года назад, в отборочном турнире к предыдущему ЧМ-2010, «трехцветные петухи» (так их называют за цвета национального флага и потому, что символом сборной Франции является петух), боролись за место на мировом первенстве с командой Ирландии. Возглавляемые тогда знаменитым итальянским специалистом Джованни Трапаттони, ирландцы соединили свою боевитость и чисто британский силовой стиль игры с постоянными навесами и борьбой в штрафной площади, с тактической выучкой, привитой им итальянцем. Благодаря этому они и заняли второе место в своей отборочной группе. А в плей-офф, несмотря на проигранный первый матч в Дублине (0:1), выигрывали в ответной игре в Париже с тем же самым счетом – 1:0. И только абсолютно несправедливо засчитанный гол, после того как во время атаки Тьери Анри подыграл себе рукой, позволил французам избежать глобальных неприятностей и попасть на мировое первенство. Многочисленные скандалы и разбирательства тогда ни к чему так и не привели.

Франция – день сегодняшний

Сразу же по окончании Евро-2012 с поста главного тренера французской сборной был уволен Лоран Блан. Спустя неделю на его место был приглашен Дидье Дешам. Впрочем, поменялось мало что. Хотя, нынешняя команда, как и ее предшественники, на бумаге выглядит очень грозно. И опасаться у французов, на самом деле, есть кого.

Лучшим из сегодняшнего поколения игроков, безусловным лидером сборной, является Франк Рибери. Достаточно сказать, что это один из ведущих игроков немецкого клуба «Бавария» (Мюнхен), который в сезоне 2012/13 выиграл все, что только можно – Лигу чемпионов УЕФА, Чемпионат и Кубок Германии. На данный момент, кстати, Рибери является основным претендентом на «Золотой мяч». И, по сути, сдержать Рибери – значит, остановить сборную Франции. Вот только, как это сделать – и, главное, кто это может сделать – большой вопрос.

До последнего времени выделялся своей яркой игрой и Карим Бензема, форвард мадридского «Реала» и некогда основной игрок сборной. Правда, в последнее время показывает потрясающий уровень игры Оливье Жиру, выступающий за лондонский «Арсенал», и Бензема не всегда находит место в стартовом составе. Впрочем, кто бы ни вышел на поле, у Дешама всегда есть на скамейке запасных очень достойный кандидат на усиление игры.

Всегда отличаются французы и своими игроками опорной зоны, одними из лучших в мире. Ранее на позиции опорников играли Марсель Десайи, Патрик Вийера, а в золотые для команды времена – ЧМ-1998 и Евро-2000 – нынешний тренер Дидье Дешам. И сейчас проблем в этой зоне нет. Здесь молодой, но необычайно перспективный Поль Погба («Ювентус», Италия), которому прочат большое будущее, и Блез Матюиди из ПСЖ.

Хорошо смотрится у команды и вратарская линия, где нет основного игрока. Стив Манданда («Марсель») и Уго Льорис («Тоттенхэм») попеременно выходят на поле. Вместе с тем, оба вратаря надежны, но не обладают харизмой, так необходимой вратарю экстра-класса. Такой, как у знаменитого кипера французов совсем недавнего прошлого Фабьена Бартеза – того же поколения ЧМ-98 и Евро-2000.

В любом случае, говоря о сборной Франции, в первую очередь вспоминаются нападающие. Команда всегда проявляла себя в одной из двух ипостасей – или выделялась яркой эффектной игрой в атаке, или не выделялась вообще.

Путь в Бразилию

В отборочном турнире к чемпионату мира-2014 французам не повезло изначально. Жребий отправил их в одну группу к, безусловно, сильнейшей команде мира на сегодняшний день – сборной Испании. Правда, в начале турнирного пути именно команда Дешама считалась фаворитом в группе. Она великолепно провела второй тайм гостевого матча с испанцами, сравняв счет на последних минутах – 1:1. Впрочем, затем французы стали соавторами сенсации в Тбилиси, не сумев обыграть сборную Грузии (0:0), а в решающем матче отбора в Париже с испанцами уступили – 0:1. Впрочем, это и неудивительно. Несмотря на пять побед в восьми матчах, команда в этом отборочном турнире смотрелась явно неубедительно.

Кстати, испанцы остановили сборную Франции второй раз подряд. 23 июня 2012 года в Донецке они весьма убедительно переиграли «трехцветных» в четвертьфинале Евро в Донецке – 2:0. Но, если тогда будущие победители Евро окончательно лишили соперника турнирных перспектив, то сейчас – только приостановили.

Очное противостояние – Украина без побед

История встреч сборных Украины и Франции не дает никакого повода для оптимизма отечественным болельщикам. В 7 матчах не было одержано ни одной победы – три ничьи и четыре поражения. При этом команды встречались в двух отборочных турнирах (4 игры), двух товарищеских матчах и, в последний раз, на Евро в Донецке. 15 июня украинцы во втором туре группового этапа проиграли со счетом 0:2. Причем, в матче, который запомнился страшной грозой, прервавшей игру в середине первого тайма, хозяева проиграли без шансов. Тот матч был единодушно признан лучшим на турнире для команды Франции и худшим – для сборной Украины.

При этом, в других официальных играх, в отборе на Евро-2000 и Евро-2008 украинцы проиграли лишь однажды, три матча сведя вничью. 2 июня 2007 года на стадионе «Сен-Дени» в одноименном пригороде Парижа хозяева поля были сильнее – 2:0. Спустя почти полгода, в ноябре в Киеве была, как говорится в таких случаях, боевая ничья – 2:2, а в отборе к Евро-2000 были зафиксированы две безголевые ничьи. Еще два матча, носивших статус товарищеских, завершились победами французов. 6 июня 2004-го в «Сен-Дени» – 1:0 и, спустя ровно семь лет, день в день, в Донецке – 1:4.

Вообще же, сборная Украины за всю свою историю одержала лишь две победы над топ-сборными. Обыграв Португалию в отборе к Евро-96 в Киеве (2:1) и Англию в ничего не значащем для родоначальников футбола матче последнего тура отбора к ЧМ-2010 в Днепропетровске – 1:0. Впрочем, это если Португалию причислить к ведущим сборным – многие так не считают из-за отсутствия титулов у национальной команды этой страны.

Пожалуй, это и есть главное преимущество французов в преддверии плей-офф – историческое неумение украинцев играть с топ-командами. Слабая психология, боязнь победить гранда. Кроме того, неумение играть решающие матчи, красноречивое свидетельство чему – четыре поражения в плей-офф в разных отборах прошлых лет. С кем бы то ни было – либо грандом Германией, либо априори слабой Словенией, либо со середнячком Грецией.

...15 ноября в Украине состоится первый матч плей-офф ЧМ-2014. Скорее всего, он пройдет в Киеве. И в соперниках сборной Украины будет самый неоднозначный гранд из всех грандов мирового футбола. Тот, который может сегодня показать потрясающую игру с равным себе, а спустя три дня безвольно уступить слабейшему. Нынешний отборочный турнир показал, что сборная Украины прибавила за последние полтора года. Команда стала значительно сильнее, чем была на домашнем Евро. В то же время, французы остались приблизительно на том же уровне. Уровне гранда, регулярно проигрывающего в последние годы все крупные турниры. И тревога Дешама, лицо которого показали во время жеребьевки все ведущие телеканалы мира, вполне понятна. Плохо, что первый матч пройдет в Украине. Но шансы есть. Даже в Париже. Даже против Франции. Есть, если в них верить.

Кирилл Стадниченко