Трое украинцев претендуют на звание лучшего легкоатлета сентября в Европе

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Богдан Бондаренко (прыжки в высоту) в сентябре выиграл два турнира – в Роверето (Италия) и в Бердичеве. Мемориал Виктора Лонского стал заключительным в спортивном календаре украинца. Там он продемонстрировал результат 2,34 м.

Анна Мельниченко (семиборье) в сентябре победила на итоговом турнире многоборцев Decastar в Таленсе (Дания), набрав 6308 очков, и стала лучшей многоборкой мира по итогам года.

Людмила Коваленко 15 сентября выиграла в Филадельфии (США) полумарафон Rock ‘n’ Roll Half Marathon, преодолев дистанцию за 1:08.59 час. Это второй лучший результат в европейском женском топ-листе в этом году.

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Голосование по лучшему спортсмена Европейская атлетическая ассоциация сделала открытым. Болельщики могут проголосовать по линкам https://www.facebook.com/EuropeanAthletics/app_675007312511565 (мужское голосование) и https://www.facebook.com/EuropeanAthletics/app_173707419497670 (женское голосование).

Лучший атлет месяца - отдельно у мужчин и женщин - будет определен 25 октября.