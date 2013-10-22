Тренера "Челси" обвиняют в неподобающем поведении

Во время матча 8-го тура премьер-лиги "Челси" — "Кардифф Сити" португальский специалист был удален, напоминает "Чемпионат.com".

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"Жозе был очень недоволен тем, что соперник начал тянуть время буквально с первых минут игры. Мы много раз обращали на это внимание четвертого арбитра. Он заверил нас, что передал замечания главному арбитру и видит явную задержку игры со стороны гостей. Однако на деле никаких действий в отношении игроков "Кардиффа" не предпринималось, и они продолжали свою тактику при всех стандартах и ударах от ворот", — рассказал после матча помощник главного тренера Стив Холланд.

На официальном сайте английской футбольной ассоциации сообщается, что Моуриньо должен ответить на предъявленное ему обвинение до 24 октября включительно.

Матч "Челси" — "Кардифф Сити" состоялся на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился победой подопечных Моуриньо с крупным счетом 4:1.