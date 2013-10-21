В частности, Коньков заявил: "Нам в соперники досталась сборная Франции. Команда не нуждается в рекламе. Но независимо от соперника, уверен, что на этом этапе более или менее сильных команд не существует. Любая сборная имеет абсолютно все для того, чтобы пройти дальше. Имеем все для победы и мы", - сообщает портал champion.com.ua.

Также президент ФФУ подчеркнул: "Наша цель одна - Бразилия (там состоится ЧМ-2014 - УНИАН). Сборная уже прошла непростой путь. И остался один, но самый важный шаг. Мы должны поддержать команду в решающий момент. Убежден, что голоса украинских болельщиков услышат в выездном матче, а в домашней встрече на стадионе не будет ни одного свободного места".

Относительно мотивации игроков Коньков отметил: "О мотивации футболистов говорить не надо. Каждый из ребят не только понимает уровень ответственности, но и мечтает попасть в Бразилию, чтобы наша страна по праву заняла достойное место в мировом футболе. Под руководством Михаила Фоменко Украина получила еще больший авторитет в мире. И уверен - это не предел".

Как сообщал УНИАН, в штаб-квартире Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в Цюрихе состоялась жеребьевка матчей плей-офф Чемпионата мира-2014. Сборная Украины за право поехать на ЧМ-2014 сыграет с командой Франции. Первый матч состоится 15 ноября в Украине. Ответ - 19 ноября во Франции.