Определен соперник сборной Украины по футболу в плей-офф ЧМ-2014

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Жеребьевку проводил экс-игрок сборной Швейцарии и немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд) Александр Фрай, который год назад завершил карьеру футболиста. Первым он вытянул шарик с бумажкой внутри, на которой было написано "Украина". Соответственно, первый матч в этой паре пройдет на территории нашей страны.

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В остальных парах встречаются: Португалия - Швеция, Греция - Румыния, Исландия - Хорватия.

Матчи состоятся 15 и 19 ноября.