Определен соперник сборной Украины по футболу в плей-офф ЧМ-2014
15:21, 21 октября 2013Спорт
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В Цюрихе завершилась церемония жеребьевки плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2014 по футболу, по результатам которого сборная Украины сыграет с командой Франции.
В плей-офф отбора к ЧМ-2014 сборная Украины по футболу сыграет с командой Франции / Фото : s-friends.org.ua
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Жеребьевку проводил экс-игрок сборной Швейцарии и немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд) Александр Фрай, который год назад завершил карьеру футболиста. Первым он вытянул шарик с бумажкой внутри, на которой было написано "Украина". Соответственно, первый матч в этой паре пройдет на территории нашей страны.
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В остальных парах встречаются: Португалия - Швеция, Греция - Румыния, Исландия - Хорватия.
Матчи состоятся 15 и 19 ноября.
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