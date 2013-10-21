Украинец Буценко вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Об этом УНИАН сообщили в Федерации бокса Украины.

В крайне напряженном поединке Николай Буценко одолел таиландского боксера Дончай Татхи. По окончании боя арбитр из Шри-Ланки оценил его как ничейный - 28:28, рефери из Колумбии присудил победу украинцу - 29:27, а представитель судейского корпуса Ирландии решил, что лучшим был тайский боксер - 29:27. Однако победу за более активные действия в ринге одержал Буценко.

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Таким образом, лидер команды в весовой категории до 56 кг стал первым четвертьфиналистом от сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, в 1/8 финала чемпионата мира по боксу попали пять спортсменов сборной Украины. Еще один наш боксер проведет свой поединок 1/8 финала сегодня, трое - во вторник, 22 октября.

Чемпионат мира в Алматы будет продолжаться до 26 октября.