"Металлист" и "Черноморец" сыграли вничью

В Харькове состоялся заключительный матч 13-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Металлист" принимал одесский "Черноморец" и сыграл вничью - 0:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, несмотря на потерю очков, харьковчане остались единоличными лидерами в турнирной таблице чемпионата.

Матч в Харькове проходил с небольшим игровым и территориальным перевесом хозяев поля, но реализовать его в голы они не сумели.

Таким образом, после 13 туров в турнирной таблице у "Металлиста" 30 очков, донецкого "Шахтера" и днепропетровского "Днепра" - 29, "Черноморца" - 25 и киевского "Динамо" - 24 балла. Напомним, что "Днепр" и "Металлист" провели по 12 игр, так как их очный матч в Днепропетровске не был завершен.

14-й тур Премьер-лиги состоится 25-27 октября.