"Динамо" обыграло "Арсенал" в матче УПЛ

В Киеве закончился матч 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо", номинально выступавшее в роли гостей, выиграло у "Арсенала" - 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, киевляне имели заметное преимущество по ходу матча.

Судьба матча решилась в течении первых 30 минут, когда "динамовцы" сумели забить два гола. На 17-й минуте отличился Джермейн Ленс, а на 30-й - Андрей Ярмоленко.

В оставшееся время "Динамо" уверенно контролировало ход игры, не позволив сопернику создать более-менее опасные моменты у своих ворот.

Как сообщал УНИАН, 13-й тур завершится позднее вечером матчем "Металлист" (Харьков) - "Черноморец" (Одесса).