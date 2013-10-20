Баскетболисты "Будівельника" сенсационно проиграли матч Суперлиги

В Запорожье завершился матч второго тура регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором действующий чемпион Украины киевский "Будівельник" сенсационно проиграл местному "Ферро-ЗНТУ" - 89:92.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева площадки уже в первом периоде создали себе солидный отрыв в 10 баллов - 31:21. После этого киевляне сократили преимущество хозяев до 6 пунктов, но в третьем периоде "Ферро" его вновь увеличил до "+12". Все, что удалось действующему чемпиону в четвертой четверти, так это сократить отрыв до минимальных по баскетбольным меркам "-3", но спасти встречу не удалось.

Лучшим игроком в составе команды-победительницы стал американский легионер Энтони Маршалл, набравший 20 очков.

Таким образом, после двух туров у "строителей" и "Ферро-ЗНТУ" показатель побед и поражений - 1 к 1. Команды делят 7-8 места в турнирной таблице. Лидируют в таблице БК "Донецк" и "Химик" (Южный), имеющие по две победы.

Третий тур Суперлиги стартует 23 октября.