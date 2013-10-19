«Днепр» и «Шахтер» выиграли очередные матчи Премьер-лиги

Днепропетровский «Днепр» и донецкий «Шахтер» выиграли свои матчи в рамках 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Как сообщает корреспондент УНИАН, обе команды проводили игры в гостях.

«Днепр» во Львове разгромил местные «Карпаты» со счетом 4:0. Три из четырех голов в этом матче забили легионеры днепропетровского клуба. В первом тайме дублем отличился Бруно Гама – на 16-й и 29-й минутах. Третий гол на 61-й минуте забил Матеус, а точку в разгроме львовян на 63-й минуте поставил Евгений Селезнев.

В свою очередь, горняки в Мариуполе обыграли «Ильичевец» - 3:1. Дончане одержали волевую победу, сломив сопротивление соперника лишь во втором тайме. Впрочем, все голы в этом матче забивали игроки «Шахтера». В первой половине счет открыл Тарас Степаненко, отметившийся голом в собственные ворота. А во втором Дарио Срна отметился дублем (66, 73 – оба гола с пенальти), а точку на 85-й минуте поставил Луис Адриано – 3:1.

В воскресенье, 20 октября, свои матчи в рамках 13-го тура проведут еще три команды из группы лидеров. «Динамо» сыграет в столичном дерби против «Арсенала», а «Металлист» и «Черноморец» выяснят отношения между собой в Харькове.