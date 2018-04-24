Сборная Украины: пятый плей-офф за 16 лет

Отборочный турнир к ЧМ-2014, который летом следующего года состоится в Бразилии, запомнился крайне неровной игрой в исполнении украинской сборной. Явными перепадами, связанными с тренерской чехардой. Конечно, запоминается последнее. И год, который команда провела под руководством Михаила Фоменко, оставил гораздо больше позитивных эмоций. Но вот представители самого главного футбольного органа Европы – Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) – считают, что турнирная судьба команды была предопределена еще в самом начале пути.

На следующий день после окончания группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира в Европе УЕФА определила ключевые матчи во всех 9 группах. Аналитики организации не только указали на конкретные матчи, но и высказали свое мнение насчет того, как должны были бы развиваться события с логической точки зрения. В группе Н, где на сей раз довелось выступить сборной Украины, ключевым оказался матч, сыгранный в сентябре 2012-го в Лондоне, в самом начале отборочной кампании. Тогда в гости к подопечным Роя Ходжсона, на легендарный лондонский «Уэмбли» приехали подопечные еще Олега Блохина. Приехали злые и очень сильно мотивированные после решающего матча группового турнира Евро.

Напомним – тремя месяцами ранее, в Донецке, украинцы проиграли со счетом 0:1, но судья не засчитал «чистый» гол в исполнении хозяев поля, посчитав, что мяч не пересек линию ворот. Во многом, этот эпизод стал определяющим в той игре. Приехав в Лондон с мыслями о реванше, украинцы сыграли достаточно грамотно, быстро открыли счет, долго удерживали свое преимущество и лишь досадная ошибка в своей штрафной площади на 88-й минуте (пенальти) не позволила увезти победу. В аннотации к этому матчу аналитики УЕФА отметили, что победа украинцев была бы вполне логична. А так, команда потеряла не только два очка, но и, впоследствии, итоговое первое место в группе.

Год Фоменко

Конечно, досада от ничьей на «Уэмбли» была велика, но не настолько, чтобы потом в пылу эмоций сыграть вничью с молдаванами в Одессе и проиграть черногорцам в Киеве. Впрочем, Блохин в этом если и был виноват, то – косвенно. Олег Владимирович совершил, быть может, свою самую роковую ошибку в жизни, уйдя с тренерского поста в сборной в клубную команду. Как у него не получалось в греческих и российских клубах, так у него не получается по сей день и в киевском «Динамо». В сборной же осенью 2012-го достойной замены ему не нашлось. Нашлась уже после окончания отборочных матчей в рамках календарного 2012-го. В лице Михаила Фоменко, которому была предложена не самая почетная миссия вытаскивать из болота команду, в которую уже не верил никто.

Год еще не пролетел, но представить себе сборную без Фоменко сегодня уже практически не представляется возможным. От 3:1 в Польше до 4:0 в Подгорице, от 0:0 в Киеве, где только осторожность тренера не позволила команде добить раненного английского «льва» до 1:0 в Харькове, где окончательно потеряли все шансы на поездку в Бразилию поляки. Ну и дежурные победы над Сан-Марино, учитывая счета матчей, тоже стоит упомянуть – 9:0 и 8:0.

За год пребывания на своем посту Михаил Фоменко стал третьим по результативности тренером среди всех наставников европейских сборных. Как подсчитали аналитики специализированных спортивных СМИ, украинская команда под руководством нынешнего наставника набрала 90,48% очков – семь матчей, шесть побед и одна ничья — 19 очков. В закончившемся групповом турнире лучше показатели только у двух тренеров. Наставник сборной Германии Йоахим Лёв набрал 28 очков в 10-ти играх (93%). Такой же актив у тренера голландской команды Луи Ван Гаала. Впечатляет и разница забитых-пропущенных мячей команды Фоменко – 27:2.

При таких показателях сложно не согласиться с аналитиками УЕФА, которые посчитали невыход сборной Украины на ЧМ с первого места нелепой случайностью. Впрочем, теперь этот выход становится очень большой проблемой. С точки зрения сухих цифр статистики выступления украинцев в плей-офф.

Украина и плей-офф: история разочарований

В дополнительном раунде отбора, как уже отмечалось выше, сборная Украины играла четыре раза. И ни разу Фортуна не повернулась к команде лицом.

В 1997 году, в отборе к ЧМ-1998, украинцы играли в плей-офф со сборной Хорватии. В первом матче в гостях украинцы проиграли со счетом 0:2. Кстати, тот матч не обошелся без ошибок французского судьи. В частности, он не назначил чистый пенальти в ворота хозяев. Впрочем, гораздо больше запомнились судейские «ляпы» в ответной игре в Киеве. Очень быстрый гол (на 4-й минуте) Андрея Шевченко нивелировали «оригинальные» решения норвежца Рене Педерсена. Гол Косовского судья отменил из-за выдуманного «вне игры», а воспрянувшие духом гости сравняли счет, выиграв по сумме двух матчей, и отправились на ЧМ во Францию. На мировом первенстве хорваты завоевали бронзовые награды.

Уже в следующем цикле, в 1999 году, в отборе к Евро-2000, украинцы оставили за бортом своих самых «заклятых друзей» - сборную России. Все мы прекрасно помним гол Андрея Шевченко на предпоследней минуте матча в московских «Лужниках». Вернее, не столько сам удар Шевченко, он получился достаточно простым, сколько непостижимую ошибку голкипера московского «Спартака» и сборной России Александра Филимонова, который не смог отразить простой удар.

Но тогда команда заняла лишь второе место, пропустив вперед французов и оттеснив на третью позицию россиян. После этого казалось, что от соперника по плей-офф из Словении команде ожидать сюрпризов не стоит в принципе. И в середине первого тайма гостевого матча гол Шевченко, казалось, логично подтвердил преимущество фаворита. Но, во втором тайме, голы Заховича и Ачимовича кардинально перевернули ситуацию – 2:1. Особенно курьезным получился победный для словенцев гол, когда удар с центра поля оказался результативным благодаря ужасной ошибке Александра Шовковского. У нашего вратаря нервы оказались не намного крепче, чем у его российского визави Филимонова. В ответном матче показать хороший качественный футбол обеим командам помешал снегопад. Но и на тяжелом вязком поле они сумели забить по голу - 1:1. Путевку на Евро-2000 завоевали словенцы.

В третий раз подряд сборная Украины сыграла в плей-офф по итогам группового турнира отборочной кампании ЧМ-2002. Тогда в группе первое место было проиграно команде Польши. Осенью 2001-го года подопечным Валерия Лобановского пришлось сражаться с командой Германии. Исход этого противостояния был очевидным еще до его начала. И если игра в Киеве завершилась вничью – 1:1, то в ответном матче в Дортмунде свой единственный гол украинцы забили в самой концовке игры, когда проигрывали со счетом 0:4. В итоге – 1:4. На ЧМ поехала сборная Германии. Там, кстати, «Бундесмашина» заняла второе место.

После этого у украинцев был неудачный отбор к Евро-2004, где даже второе место команде оказалось занять не под силу, сверхудачный – к ЧМ-2006 (первое место в отборочной группе, второе – в финальном групповом турнире, выход в плей-офф финальной части и окончание турнира в матче 1/4 финала), затем – очередной провал в отборе к Евро-2008.

В четвертый раз в плей-офф украинцы сыграли в отборе к ЧМ-2010. В ноябре 2009-го в соперники попалась крайне неуступчивая команда Греции, во главе с немецким специалистом Отто Рехагелем. Жесткая дисциплина в обороне, которую привил тренер своим подопечным, дала свои плоды. В двух матчах греки ни ошиблись ни разу. А вот свой шанс в атаке нашли и использовали. После нулевой ничьей в Афинах, решающий гол соперники организовали в Донецке, увезя минимальную победу (0:1) и путевку на Мундиаль в ЮАР.

Кто следующий?

Благодаря успехам команды под руководством Михаила Фоменко, в нынешнем отборочном цикле она не только заняла второе место, но и обезопасила себя от встреч с потенциально самыми неудобными и сильными оппонентами. За одним единственным исключением – Франции.

В отборочном цикле ЧМ-2014 УЕФА применяет принцип посева к командам, которые будут играть в плей-офф. И сборная Украины, согласно рейтингу ФИФА, опубликованному 17 октября, оказалась в списке восьми команд на 4-м месте. Вот как расположились в табели о рангах будущие участники плей-офф: Португалия (14-е место, 1036 очков), Греция (15, 983), Хорватия (18, 901), Украина (20, 871), Франция (21, 870), Швеция (25, 850), Румыния (29, 767) и Исландия (46, 633). Как видно из этих данных, Украину отделило от группы несеянных команд и больших проблем в лице сборных Португалии, Греции или Хорватии всего лишь одно очко.

И, похоже, Фоменко уже можно назвать не только хорошим специалистом, сумевшим в очень сжатые сроки вернуть команде качественную игру и хорошее психологическое состояние, но и «фартовым». В свое время, этот термин часто употребляли в отношении бывшего наставника национальной команды Олега Блохина. Вспомним, что в историческом отборе к ЧМ-2006 у сборной Украины вообще не было ТОП-овых соперников, а в самой Германии неприятности доставила только Испания – в стартовой игре, и Италия – уже в 1/4 финала, когда и это достижение казалось фантастикой, дальше – некуда.

Сейчас соперников сборной Украины можно разделить на три условные «корзины», если пользоваться терминологией ФИФА-УЕФА. В первой, однозначно, сборная Франции. Соперник сам по себе очень силен. Его предпочтут увидеть на ЧМ (в сравнении с украинцами) все нейтральные болельщики, да и, откровенно говоря, спонсоры вкупе с организаторами турнира. Наконец, если уходить в дебри «теории заговора» можно вспомнить, что президент УЕФА Мишель Платини – француз. В общем, шансов все меньше и меньше...

Во второй корзине – Швеция. Гораздо более удобный соперник. Не гранд, а, значит, «вписываться» за него никто не будет, крепкий середняк, но украинцы его уже били. Ибрагимович и Ко пали под натиском хозяев на Евро-2012 – 11 июня в Киеве – 1:2.

И, наконец, третья корзина – Румыния и Исландия – в противостоянии с которым украинцы изначально будут фаворитами. И в прогнозах специалистов, и на ставках букмекерских контор.

Конечно, определенные сложности сборная Украины будет испытывать в игре с любым из этих соперников. Второе место в отборочной группе к ЧМ, в любом случае показатель достойный, говорящий о том, что команда никак не относится к третьеразрядным. Но, суммируя все расклады, можно констатировать, что на сей раз украинцам гораздо легче выйти в финал, чем не выйти. Ко второму относится один шанс из четырех.

...Жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира к ЧМ-2014 состоится в понедельник, 21 октября. Это событие привлечет к себе внимание не меньшее, нежели сами матчи, которые предстоят в ноябре. Накануне же остается только положиться на удачу. Сборная Украины в 2013 году уже и так сделала много того, за что заслужила к себе хоть чуточку снисхождения от Фортуны. И вполне заслужила право 19 ноября с триумфом закончить отбор – во второй раз в истории попасть на чемпионат мира.

Кирилл Стадниченко