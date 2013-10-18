Матч плей-офф ЧМ-2014 сборная Украины проведет со зрителями

Домашний матч плей-офф чемпионата мира по футболу, который состоится в Украине 15 или 19 ноября, национальная сборная проведет в присутствии зрителей.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

В частности, в сообщении говорится: "Федерация футбола Украины получила сообщение от ФИФА относительно заседания Апелляционного комитета, которое пройдет 26 ноября 2013. На нем будет рассматриваться апелляционная жалоба ФФУ на решение Дисциплинарного комитета ФИФА от 27 сентября 2013 о применении санкций в отношении ФФУ за нарушение болельщиками правил поведения во время матча Украина - Сан-Марино на Арене Львов. Таким образом, домашний матч плей-офф к ЧМ-2014, который Украина проведет в середине ноября, пройдет в присутствии зрителей".

Как сообщал УНИАН, к сборной Украины и ФФУ были применены санкции после матча отборочного турнира ЧМ-2018 Украина - Сан-Марино, который состоялся во Львове. Тогда, по данным организации FARE (Футбол против расизма и насилия в Европе) украинские болельщиуи использовали файеры, вывесили баннеры неонацистского содержания, и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес игрока сборной Украины Эдмара (натурализованного бразильца) на почве рассовой неприязни. ФИФА, основываясь на докладе FARE, применила санкции к сборной Украины и ФФУ - штраф в 45 тысяч швейцарских франков, дисквалификация «Львов-Арены» вплоть до начала отборочного цикла ЧМ-2018 и проведение одного матча без зрителей. Позднее эти санкции были приостановлены.