Результаты жеребьевки Кубка Украины

15:21, 18 декабря 2007
Спорт
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Первые матчи состоятся 19-го марта

Сегодня определились пары команд, которые оспорят между собой право сыграть в решающем матче нашего национального кубка.

Соперником Динамо стал донецкий Металлург. Еще один наш гранд, Шахтер, будет противостоять одесскому Черноморцу.

Первые матчи полуфинальной стадии турнира состоятся 19-го марта. Ответные поединки пройдут 16-го апреля.

Football.ua

 

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