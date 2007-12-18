Результаты жеребьевки Кубка Украины

Сегодня определились пары команд, которые оспорят между собой право сыграть в решающем матче нашего национального кубка.

Соперником Динамо стал донецкий Металлург. Еще один наш гранд, Шахтер, будет противостоять одесскому Черноморцу.

Первые матчи полуфинальной стадии турнира состоятся 19-го марта. Ответные поединки пройдут 16-го апреля.

Football.ua