Результаты жеребьевки Кубка Украины
15:21, 18 декабря 2007Спорт
1386
Первые матчи состоятся 19-го марта
Сегодня определились пары команд, которые оспорят между собой право сыграть в решающем матче нашего национального кубка.
Соперником Динамо стал донецкий Металлург. Еще один наш гранд, Шахтер, будет противостоять одесскому Черноморцу.
Первые матчи полуфинальной стадии турнира состоятся 19-го марта. Ответные поединки пройдут 16-го апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter