Экс-вратарь киевского "Динамо" Богуш подписал контракт с ФК "Арсенал"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

О деталях контракта - на какой срок он подписан и на какую сумму - не сообщается.

25 октября Богушу исполнится 30 лет. За свою карьеру он выступал в командах «Металлург» (Запорожье), «Динамо» (Киев), «Динамо-2» (Киев). Выступал за юношеские сборные Украины. За сборную U-19 провел 5 матчей. За сборную U-21 провел 3 матча.

За национальную сборную Украины провел 2 матча.

Дебютировать в новой команде Богуш может уже в воскресенье, 20 октября. В этот день в рамках чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги состоится столичное дерби "Арсенал" - "Динамо".