Экс-вратарь киевского "Динамо" Богуш подписал контракт с ФК "Арсенал"
18:28, 18 октября 2013Спорт
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Вратарь Станислав Богуш, который ранее играл за киевское "Динамо", подписал контракт с другим столичным клубом - ФК "Арсенал".
Богуш будет играть в "Арсенале" / Фото: sport-xl.net
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
О деталях контракта - на какой срок он подписан и на какую сумму - не сообщается.
25 октября Богушу исполнится 30 лет. За свою карьеру он выступал в командах «Металлург» (Запорожье), «Динамо» (Киев), «Динамо-2» (Киев). Выступал за юношеские сборные Украины. За сборную U-19 провел 5 матчей. За сборную U-21 провел 3 матча.
За национальную сборную Украины провел 2 матча.
Дебютировать в новой команде Богуш может уже в воскресенье, 20 октября. В этот день в рамках чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги состоится столичное дерби "Арсенал" - "Динамо".
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