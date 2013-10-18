"Локомотив" сыграет в Кубке УЕФА по мини-футболу с "Барселоной"
15:56, 18 октября 2013Спорт
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка раунда "Элит" Кубка УЕФА по футзалу (мини-футболу), по итогам которой соперником харьковского «Локомотива» в группе А стала испанская "Барселона Алуспорт".
Харьковский "Локомотив" сразится с "Барселоной"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Также соперниками харьковского клуба на этом групповом этапе стали «ЭРА-ПАК» (Чехия) и «Тыргу-Муреш» (Румыния).
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Согласно регламенту соревнований, в «Финал четырех» выходит только победитель группы.
Составы других групп выглядят так: группа В - «Динамо» (Россия), «Экономац» (Сербия), «Слов-Матик» (Словакия), «Лития» (Словения); группа С - «Кайрат» (Казахстан), «ВитЭн» (Беларусь), Тулпар» (Казахстан), «Танго» (Босния и Герцеговина); группа D - «Спортинг» (Португалия), «Раба ЭТО» (Венгрия), «Араз» (Азербайджан), «Эйндховен» (Голландия).
Элит-раунд Кубка УЕФА пройдет с 19 по 24 ноября.
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