Претендентом на титул Кличко может стать украинец

Бой Глазкова с Адамеком будет носить статус отборочного поединка по версии IBF – в нем будет разыгрываться вторая строчка рейтинга этой организации сообщает специализированный портал boxingnews.com.ua.

Согласно решению IBF, победитель боя Глазков – Адамек поборется за статус официального претендента в финальном раунде после того, как первая строчка рейтинга этой организации станет вакантной. А это случится после поединка чемпиона IBF украинца Владимира Кличко против болгарина Кубрата Пулева, который сейчас и является официальным претендентом на титул IBF в супертяжелом весе.

Таким образом, в случае победы Глазкова и успешного отстаивания титула Кличко любители бокса получат шанс увидеть бой за титул между двумя украинцами.

Бой Глазков-Адамек состоится 16 ноября в американском городе Верона (штат Нью-Йорк).