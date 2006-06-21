Завершился матч Аргентина – Голландия

Во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Голландии.

Для команд победительниц группы D результат их матча был важнее, чем для уже выбывших Кот д`Ивуара и Сербии-Черногории. Проигравшие могли расслабиться и поиграть в футбол, а Аргентине и Голландии предстояло побороться за соперника в 1/8 финала – ведь победителю доставалась Мексика, а не-победителю Португалия.

Два угловых у ворот сборной Нидерландов на 6-й минуте, мяч забирает ван дер Сар. Ответная атака Голландии - удар от ворот. На 17-й минуте Карлос Тевес опасно бил по голландским воротам, но не попал в дальний угол.

Два угловых было и на 25-й минуте, причем умело закрученный Хуана-Пабло Рикельме мяч вратарь “вынул” практически из-под штанги. Тут же опасный выход на мяч после подачи свободного с фланга – голландский игрок в борьбе бьет в штангу своих ворот. Тут же хороший дальний удар Родригеса.

На 30-й минуте Макси Родригес едва не вывел Аргентину вперед - мяч пролетел рядом с «девяткой».

До самого перерыва голландцы оставались заметно прижаты активностью Аргентины, но до реализации игрового преимущества дело так и не дошло.

Рикельме пробил рядом со штангой на 53-й минуте, Родригес – выше ворот на 55-й. На 65-й Рикельме почти обыграл двух защитников в штрафной. Через несколько секунд Тевес бил через себя, немного не попал по мячу. На 72-й минуте ван дер Сар с большим трудом отбил дальний удар Тевеса.

На 79-й голландцы наконец провели атаку. После навеса слева судья зафиксировал фол в нападении.

В итоге 0:0 и Португалия досталась голландцам.