Запорожский «Мотор» проиграл матч гандбольной Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Запорожский клуб проводит свои домашние матчи Лиги чемпионов во Дворце спорта «Локомотив» в Харькове, так как запорожский ДС «Юность» не соответствует нормам регламента главного гандбольного евротурнира.

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В этом матче встречались команды, занимающие четвертое и пятое места в турнирной таблице группы. И поначалу запорожцы, стоящие выше в таблице, уверенно доказывали свое превосходство. После первого тайма они выигрывали со счетом 14:11.

Но во второй половине игры словенцы сумели сначала догнать соперника (23:23), а за пять с половиной минут до конца игры и вовсе создали преимущество в два гола – 26:28. В итоге, запорожцы проиграли со счетом 29:32.

Лучшим игроком в составе украинской команды стал Олег Скопинцев, забивший 9 голов.

Таким образом, после 4 туров «Мотор» пропустил вперед в турнирной таблице «Целье», опустившись на пятое место. У запорожцев осталось 3 очка, в то время, как у словенцев теперь 4 балла.