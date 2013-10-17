«Донбасс» проиграл матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо»
20:37, 17 октября 2013Спорт
699
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» обыграло украинский «Донбасс» (Донецк) со счетом 1:0.
"Донбасс" занимает пятое место в турнирной таблице
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В этом матче сошлись команды, играющие в разных конференциях. «Донбасс» на Западе занимает 5-е место, а «Торпедо» на Востоке – 8-е.
Читайте также: «Донбасс» проиграл лидеру Восточного дивизиона КХЛ
Матч получился упорным, с небольшим количеством голевых моментов и одним единственным голом. В середине третьего периода отличился игрок нижегородской команды Тим Брент.
Таким образом, после 17 игр регулярного первенства у «Донбасса» осталось 28 очков и команда по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице.
Это был первый из четырех матчей «Донбасса» в выездной серии. Впереди у команды игры в Казани («Ак Барс»), Чехове («Витязь») и Москве («Динамо»).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter