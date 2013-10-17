«Донбасс» проиграл матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо»

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В этом матче сошлись команды, играющие в разных конференциях. «Донбасс» на Западе занимает 5-е место, а «Торпедо» на Востоке – 8-е.

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Матч получился упорным, с небольшим количеством голевых моментов и одним единственным голом. В середине третьего периода отличился игрок нижегородской команды Тим Брент.

Таким образом, после 17 игр регулярного первенства у «Донбасса» осталось 28 очков и команда по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице.

Это был первый из четырех матчей «Донбасса» в выездной серии. Впереди у команды игры в Казани («Ак Барс»), Чехове («Витязь») и Москве («Динамо»).