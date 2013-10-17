Тренер сборной Сан-Марино ушел с поста

Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Джампаоло Мацца, руководивший командой в отборочном цикле Чемпионата мира 2014 года, покинул занимаемый пост.

Об этом сообщает Sport-express.ru со ссылкой на Sport Mediaset.

Тренер после окончания отборочного турнира подал в отставку по собственному желанию.

Игроки сборной Сан-Марино проиграли все десять матчей, пропустив в свои ворота 54 гола и забив всего один - в ворота сборной Польши.

Как известно, сборная Сан-Марино дважды проиграла сборной Украины - во Львове (0:9) и у себя дома в Сарравалле (0:8).

Мацца проработал на посту тренера сборной Сан-Марино 15 лет - с 1998 года.

Это уже вторая отставка по итогам отборочного турнира ЧМ-2014 в группе Н. Накануне лишился своего поста главный тренер сборной Польши Вальдемар Форналик.