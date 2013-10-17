ФФУ отклонил жалобу "Металлиста"

В официальном релизе федерации говорится: "КДК ФФУ постановил отклонить жалобу ФК «Металлист» (Харьков) на постановление дирекции Премьер-лиги № 9 от 7 октября 2013 года по вопросу «О прекращении матча 12-го тура чемпионата «Днепр» (Днепропетровск) - «Металлист» (Харьков)», соответственно, решение дирекции остается без изменений. Вопрос о неправомерных действиях болельщиков «Днепра» и «Металлиста» КДК ФФУ рассмотрит после того, как этот матч будет доигран".

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В своей жалобе "Металлист" требовал засчитать техническое поражение днепропетровскому клубу в связи с тем, что тот не смог обеспечить надлежащие условия проведения игры.

Как сообщал УНИАН, матч 12-го тура Премьер-лиги «Днепр» - «Металлист», который состоялся 6 октября, был прерван перед началом второго тайма в связи с проблемами с освещением на стадионе в Днепропетровске. Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу «Днепра».