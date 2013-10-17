Определился состав первой корзины на жеребьевке Чемпионата мира по футболу-2014

Как сообщает сайт Football.ua, в "матки" групп попали: Бразилия как страна-хозяйка ЧМ, а также Испания, Германия, Аргентина, Колумбия, Бельгия, Уругвай (условно) и Швейцария.

Если произойдет сенсация и Уругвай не сможет обыграть в плей-офф раунде отбора к ЧМ Иорданию, то его место в первой корзине займут Нидерланды или Италия, которая опустилась в рейтинге на четыре позиции из-за двух ничейных результатов в заключительных матчах отбора против Дании (2:2) и Армении (2:2). У финалиста последнего ЧМ и финалиста Евро-2012 одинаковый рейтинг – они разделили 8-е и 9-е место.

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Остальные корзины будет определять не столько рейтинг, сколько географический принцип, чтобы максимально развести команды из одного континента по разным группам.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2014 пройдет 6 декабря в бразильском городе Коста-ду-Саюпе (штат Баия).

Как сообщал УНИАН, сборная Украины заняла второе место в европейском отборочном турнире в группе Н и попала в плей-офф турнира, матчи которого состоятся 15 и 19 ноября. Соперник сборной Украины определится в жеребьевке, которая состоится 21 октября. Победитель плей-офф получит путевку на чемпионат.