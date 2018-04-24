Украинский баскетбол: испытание европейской элитой

2013-й год войдет в историю отечественного баскетбола как год дебютов. В августе в столичном Дворце спорта прошел чемпионат Европы для самой юной возрастной категории спортсменов, признанной Европейским отделением Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа), 16-летних игроков. Этот турнир стал своеобразной прелюдией взрослого Евробаскета, который пройдет в нашей стране ровно через два года, осенью 2015-го. Еще до юношеского Евробаскета, в апреле украинский клуб впервые в истории пробился в полуфинал второго по значимости еврокубка, собрав на матчи с испанским «Бильбао» полные трибуны киевского Дворца спорта. В зрительном зале не было пустых мест, в принципе, полный аншлаг. И вот – Евролига. Украина испытывает баскетбольный бум, что вполне естественно для страны, которая через два года примет главный турнир в Европе. А сильнейшая клубная команда страны каждый сезон дарит своим поклонникам все больше поводов гордиться ее успехами.

«Будівельник» и Евролига

История попадания ведущей команды страны в главный еврокубок началась задолго до сегодняшнего дня. Три года назад, в сезоне 2010/11, руководство столичной команды приняло решение заявиться в сильнейшую лигу. И команда получила wild-card ("дикая карта" - специальное приглашение) от организаторов соревнований. В принципе, это был абсолютно логичный подход, так как до этого, особых успехов на международной арене украинский клубный баскетбол не добивался. Откровенно говоря, команды выступали слишком скромно для того, чтобы претендовать на попадание в элитный турнир. Тем не менее, с первого же раза украинский клуб прошел во второй раунд квалификации. Не пробился, а именно прошел. Греческий клуб "Марусси", который согласно жеребьевке должен был стать первым соперником "строителей" в Евролиге, не попал на турнир из-за финансовых неурядиц, помешавших завершить процедуру лицензирования, и был снят с соревнования. Впрочем, киевлянам это не слишком облегчило жизнь. Уже во втором раунде они встретились с будущим победителем квалификации и участником основного турнира Евролиги – подмосковным клубом "Химки". Разница в классе оказалась чересчур большой: две разгромные победы россиян 87:58 и 74:67.

Именно этот сезон и проложил дорогу украинскому баскетболу в элиту. Ведь в последующие два года представитель страны также участвовал в квалификации Евролиги, БК "Донецк". Правда, как и киевляне, лавров на этой стадии соревнований они не снискали. Команда не сумела выиграть ни одного матча, уступив в сезоне 11/12 в первом круге бельгийскому "Шарлеруа", а годом позже – французскому "Ле-Ману".

Рассчитывать на то, что в сезоне 2013/14 действующему чемпиону Украины предоставят wild-card на выступления уже в основном турнире, практически не приходилось. Тем не менее, именно таким был вердикт организаторов соревнований. Воедино сошлись много факторов, основной среди которых, безусловно, - проведение в стране Евробаскета в 2015-м году. И пусть современные мультифункциональные арены для проведения соревнований еще только строятся (одна из них, где вероятнее всего пройдет финал, будет расположена практически в центре Киева), а игры дебютного турнира киевляне проведут в старом добром Дворце спорта, вмещающем чуть более 6 тыс. зрителей и едва подходящем под нормы регламента Евролиги, этот аванс команда может отработать сполна. А необходимая инфраструктура в Киеве появится уже очень скоро, всего через один баскетбольный сезон.

Кто в гости к нам

Для дебютных соревнований в соперники киевскому клубу подобралась шикарная компания. В группе А, куда "строителей" определил слепой жребий, они будут сражаться с испанской "Барселоной", российским ЦСКА, турецким "Фенербахче", сербским "Партизаном" и французским "Нантером". Старая наивная спортивная поговорка "перед стартом равны все" здесь уместна разве что, в отношении противостояния "Будівельника" и "Нантера". Все остальные – на порядок выше киевлян. И главная задача дебютанта в нынешней Евролиге будет стандартной для любого дебютанта – не ударить лицом в грязь.

Испанская "Барселона" выигрывала Евролигу дважды (последний титул – в 2010-м году), а финалистом соревнования была пять раз. Московский ЦСКА, с учетом тех времен, когда у Евролиги были турниры-предшественники, в "Финале четырех" за последние 13 сезонов, с 2001 года, выступала десять раз. За это время команда также выиграла два трофея – в 2006-м и 2008-м годах. Любопытно, что и ЦСКА, и "Барселона" имеют еще многочисленные трофеи в Кубке европейских чемпионов, предшественнике Евролиги. Стамбульский "Фенербахче" и белградский "Партизан" не могут похвастаться столь богатой на победы историей, но они постоянно участвуют в Евролиге, а это в противостоянии с новичком дорого стоит. Наконец, "Нантер" – тот самый реальный новичок, который наравне с киевским клубом еще не представляет себе уровень накала борьбы в Евролиге. А, значит, постигать азы этого турнира будет вместе с сильнейшей командой Украины. Кстати, в составе французского клуба выступает Сергей Гладырь, один из ведущих игроков сборной Украины, блеснувшей на Евробаскете в Словении, где команда впервые в истории попала в шестерку сильнейших и завоевала путевку на ЧМ-2014.

Киевляне же компенсируют свою фактическую неопытность опытом игроков, которые были приобретены в летнее межсезонье-2013, сделав из команды уровня лидера чемпионата украинской Суперлиги весьма боеспособный коллектив на международной арене. По крайней мере, в это верят не только в самом клубе и в болельщицкой среде, но и специалисты.

Новички для дебютанта

Самым звездным приобретением нынешнего межсезонья у киевлян стал центровой литовского "Жальгириса" (Каунас) Дариуш Лавринович. 33-летний литовец (34 ему исполнится 1 ноября) имеет огромный опыт выступлений в Евролиге в составе многих команд, от "Жальгириса" до мадридского "Реала", от российского ЦСКА до турецкого "Фенербахче". И хоть командных титулов он не имеет (с ЦСКА дошел до финала турнира сезона 2011/12), но главный личный завоевал в уже достаточно далеком 2006-м. Когда будучи игроком "Жальгириса" попал во вторую сборную всех звёзд Евролиги. Кроме того, он имеет огромный опыт выступлений за национальную сборную, завоевав с командой Литвы бронзу Евробаскета-2007 и серебро совсем недавно завершившегося в Словении Евробаскета-2013. Правда, государственных наград от своей родины за эти медали он не получает, так как в 2000-2002 году отбывал наказание за обвинения в изнасиловании. Но это уж точно никакого отношения к баскетболу не имеет.

Остальные дебютанты столичного клуба – всего их семь – будут калибром поменьше. Даже ДаХуан Саммерс, перешедший в "Будівельник" из клуба НБА Лос-Анжелес Клипперс". Начиная с 2009 года, когда он дебютировал в "Детройт Пистонз", игрок периодически выступал в сильнейшей лиге мира, но славы себе там не снискал в принципе, будучи куда более полезным игроком для своих европейских работодателей из итальянского "Монтепаски". И вот, его новый приход в Европу, официально состоявшийся еще 31 июля. Времени блеснуть в новой команде у него еще попросту не было. Сезон только начинается. А главные надежды руководство клуба с ним связывает именно в Евролиге, где лимита на легионеров не существует в принципе.

Хорошо известен украинским любителям баскетбола экс-игрок мариупольского "Азовмаша" Рики Минард. Прошлый сезон он провел сразу в двух европейский национальных чемпионатах – начинал в итальянском "Виртусе" (Болонья), а закончил в турецком "Бешикташе" (Стамбул). Всего же, он выступает в европейских клубах с января 2004-го года (в "Азовмаше" выступал с июля 2001 по февраль 2012) и прекрасно знает континентальный баскетбол.

Из "Донггуан" (Китай) в Киев перебрался экс-игрок клубов НБА "Майами" и "Сан-Антонио" Блейк Эхерн, а из венесуэльского "Буканероса" Мика Доунс, которого летом окрестили как первое серьезное приобретение "строителей" в рамках подготовки к Евролиге. Ему не посчастливилось поиграть в НБА, но европейский баскетбол он знает хорошо, благодаря играм за "Задар" (Хорватия), "Леувен" (Бельгия), "Бургос" и "Манресу" (оба – Испания).

Еще двух игроков, при всем уважении к ним, наверняка брали для усиления команды в матчах Суперлиги, где существует лимит на легионеров. Из "Черкських Мавп" в столицу вернулся Александр Неруш, ранее 11 сезонов отыгравший в "Будке" (так называют киевскую команду ее фаны), а Андрей Лебединцев впервые вошел в состав сильнейшей команды страны.

Планы и перспективы

Новый сезон "Будівельник" начал весьма неоднозначно. С одной стороны, команда устроила серию разгромов соперников по украинской Суперлиге – "Одессы" и БК "Киев". Причем, как в товарищеских предсезонных играх, так и на старте Суперлиги, когда был разгромлен "Киев" уже в официальном матче – 98:72. С другой стороны, команда, на правах, участника Евролиги уже успела "почувствовать вкус" и большого баскетбола. Она была приглашена в Стамбул на традиционный и весьма престижный предсезонный турнир Rixos Cup. Там киевляне весьма достойно ("-8") проиграли греческому "Олимпиакосу" - 72:80, чуть крупнее уступили турецкому "Анадолу Эфес" - 63:73 и, совсем неожиданно, выиграли в матче плей-офф (за пятое место) у другого стамбульского клуба "Фенербахче" - 86:78.

Впрочем, переоценивать, равно как и недооценивать результаты ничего не значащих товарищеских предсезонных матчей главный тренер киевлян Айнарс Багатскис не склонен. Флегматичный латыш абсолютно спокойно рассуждает о предстоящих играх Евролиги, признавая, что его команда там далеко не в числе фаворитов: «"Барселона", ЦСКА, "Фенербахче" - это клубы с неограниченными возможностями, для них каждое поражение это уже очень серьезно. "Партизан" - тоже громкое имя в Европе. Может быть, кто-то считает, что они не очень хороши сейчас, но уверяю вас - это не так. "Нантерр" - такие же новички, как и мы. Это команда, которая выиграла чемпионат Франции, выйдя в плей-офф с восьмого места в регулярном чемпионате - это очень серьезный успех! Недооценивать их тоже не стоит. После предсезонного турнира "Rixos Cup" я убедился, что мы можем играть, мы на правильном пути, нам хватает наглости, чтобы на равных биться с командами такого калибра, не хватает иногда только холодной головы. Сейчас нам необходимо стабилизировать свою игру».

С одной стороны, тренер сделал стандартное заявления для прессы, с другой – главное не то, что он говорит, а то, что делает. В нынешнее межсезонье команда провела существенную работу по усилению состава. А тренер - одна из ключевых фигур в вопросе трансферной политики, если не ключевая. И главное, что привнесли новички, тренер уже отметил - команде хватает наглости на равных биться с соперниками калибра Евролиги. Опыт? Он придет, стоит только набраться терпения. А вечером 17 октября, нас ждет настоящее шоу. Либо очное – во Дворце спорта, либо – по ТВ, где транслятор матчей телеканал "2+2" обещает картинку НD-качества. Первая игра против "Фенербахче", будет жарко.

...Весной далекого 1989-го года я, 14-летний киевский мальчишка, едва ли не ревел от злостной несправедливости, когда в финальном матче чемпионата СССР против литовского "Жальгириса" судьи не засчитали "чистый" бросок олимпийского чемпиона Сеула-88, а ныне президента Федерации баскетбола Украины Александра Волкова на последней секунде матча, посчитав что действие было совершено уже после сирены. Через несколько минут чемпионом СССР стала команда из Каунаса. Однако, поданный киевлянами протест в Госкомспорт после долгих расследований, дискуссий и препирательств, все же был удовлетворен, и «Строитель» получил заслуженное союзное «золото». Это была историческая победа. Никогда до этого и после ни одна украинская мужская баскетбольная команда не выигрывала золотые медали чемпионата СССР.

Прошло 24 года. И сегодня начинается новая история. Кажется, совсем другая, но главное – действующие лица, которые – во многом те же. Хоть эти четверть века и разбросали команды по совершенно разные стороны границ. И пусть "Жальгирис" – в другой группе, но с еще одним союзным «грандом» - ЦСКА – мы сыграем наверняка. Будет битва.

Кирилл Стадниченко