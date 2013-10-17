Рейтинг ФИФА: Украина вошла в двадцатку лучших

Украина после серии побед в отборе на ЧМ-2014 поднялась по сравнению с прошлым вариантом рейтинга на шесть позиций, заняв 20-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Примечательно, что соперник украинцев по группе - Англия - поднялась сразу на семь мест и замкнула десятку лучших. В то же время, сборная России, хотя и прошла в финал чемпионата мира с первого места в группе, потеряла в рейтинге четыре ступеньки, и заняла 19-ю позицию сразу перед Украиной.

Заметно "сдали" и хозяева ЧМ-2014 - сборная Бразилии опустилась с восьмого на 11-е место.

Следующее обновления рейтинга произойдет 28 ноября.

ТОП-20 рейтинга ФИФА

1. Испания

2. Германия

3. Аргентина

4. Колумбия

5. Бельгия

6. Уругвай

7. Швейцария

8. Нидерланды

9. Италия

10. Англия

11. Бразилия

12. Чили

13. США

14. Португалия

15. Греция

16. Босния и Герцеговина

17. Кот д`Ивуар

18. Хорватия

19. Россия

20. Украина