"Карпаты" призывают ФИФА не путать патриотизм с фашизмом

Как сообщили УНИАН в информационном центре ФК "Карпаты", об этом идет речь в открытом письме клуба к президенту ФИФА Зеппу Блаттеру, президенту УЕФА Мишелю Платини, вице-президенту УЕФА Григорию Суркису и президенту ФФУ Анатолию Конькову.

В письме «Карпаты» выражают обеспокоенность событиями вокруг матча Украина - Сан-Марино, который состоялся 6 сентября на "Арене" Львова.

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В частности, в письме отмечается: "ФК «Карпаты», как член большой футбольной европейской семьи, которая демонстрирует нулевую терпимость к любым проявлениям расизма, неонацизма и насилия на трибунах стадионов, серьезно обеспокоен фактом расследования относительно событий, которые, возможно, имели место на стадионе «Арена Львов» во время отборочного поединка чемпионата мира между сборными Украины и Сан-Марино. Если Дисциплинарный комитет ФИФА отклонит апелляцию Федерации футбола Украины, оставив национальную сборную нашей страны без поддержки родных трибун в матче плей-офф, это станет серьезным ударом по репутации украинского футбола и вместе с тем тревожным сигналом для максимальной активизации действий, направленных на тотальное искоренение позорных проявлений демонстрации символов расизма, неонацизма на стадионах нашего государства и в обществе в целом. Такое развитие событий будет означать, что наше общество больно, и преодолеть эту коричневую чуму можно будет, лишь объединив усилия".

В то же время, в письме отмечается, что "ФК "Карпаты" выражает искреннее удивление по поводу откровенной травли и провокаций, которыми в последнее время пытаются очернить честь нашего клуба и наших болельщиков. Уже много лет сторонники «Карпат» позиционируют себя как патриоты города, региона и страны. Недаром, именно во Львове сборная Украины по футболу добывала блестящие и волевые победы, ведь такой отчаянной и эффектной поддержки болельщиков, по словам многих игроков, нет больше ни в одном городе нашего государства. Однако это проявление патриотизма пытаются очернить и заменить его обидными и недопустимыми для современного цивилизованного общества терминами «расизм», «нацизм», «фашизм». ФК «Карпаты» официально заявляет: проявлениям этих идеологий не место на футбольных стадионах. ФК «Карпаты» никогда не поддерживал и не поддерживает тех, кто пытается любым методом совершить противоправные акции на трибунах нашего стадиона. Однако наш клуб всегда стоял на стороне и защищал интересы своих болельщиков-патриотов. Мы обращаемся к вам с просьбой не отождествлять «патриотизм» с «нацизмом» и «фашизмом». Это далеко не одно и то же. Красно-черный флаг – знамя борцов за свободу Украины в середине прошлого века, в советские времена был запрещен. За одно лишь сочетание этих цветов «виновника» ожидала смерть в концлагерях. Красно-черные флаги, а также портреты национальных героев, борцов за украинскую свободу являются неотъемлемыми атрибутами их поддержки. Отказаться от них для этих молодых людей означает предать память своих предков и отойти от своих идеалов. Этого допустить ФК «Карпаты» не может".

Именно поэтому клуб обращается к футбольным чиновникам с просьбой не злоупотреблять обидными терминами в адрес болельщиков, "которые вместе с нашей историей являются самым большим богатством «Карпат». «В свою очередь, клуб будет всеми возможными способами бороться с недопустимыми проявлениями расизма и неонацизма на стадионе. Заверяем, что провокаторы, а также те, кто попробует пронести на трибуны символы фашизма, нацизма или расовой дискриминации будут отвечать перед законом. Подчеркиваем, что на нашем стадионе не найдется места для обид», - заметили в «Карпатах».

Уже на этой неделе ФК «Карпаты» объявит старт «Месяца действий», направленных на демонстрацию клубом недопустимости проявлений расизма, неонацизма и насилия на трибунах стадионов. В ряду соответствующих публичных мероприятий примут участие и профессиональные футболисты, и болельщики команды.

Также в письме отмечено, что недавно ФК «Карпаты» совместно с проектом Евросоюза «Права женщин и детей в Украине – коммуникационный компонент» выпустил и бесплатно распространил среди болельщиков 5 тыс. экземпляров календаря, посвященного проблеме насилия. 13 ведущих игроков клуба приняли участие в съемке календаря, чтобы обратиться к болельщикам с посланием «Я за честную игру как на поле, так и в семье».

Письма подписали генеральный директор ФК «Карпаты» Игорь Дедишин и председатель Общественной организации «Всегда верные» (фан-клуб "Карпат") Тарас Павлив.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября во время игры Украина - Сан-Марино представители организации FARE (Футбол против расизма в Европе) зафиксировали на стадионе "Львов-Арена" зажжения болельщиками файеров, появление баннеров неонацистского содержания и оскорбления в адрес игрока сборной Украины Эдмара (натурализованного бразильца) на расовой почве.

Опираясь на данные FARE, Международная федерация футбола (ФИФА) применила санкции к сборной Украине и Федерации футбола Украины - штраф в размере 45 тысяч швейцарских франков, дисквалификация "Арены" Львова до началп отборного цикла ЧМ-2018 и проведение следующего матча сборной Украины (11 октября в Харькове против команды Польши) без зрителей.

Впоследствии действие санкций было приостановлено. Матч Украина - Польша прошел в присутствии зрителей и завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Украины. Однако в матче стадии плей-офф отбора на ЧМ-2014, который состоится 15 или 19 ноября в Украине, команда может сыграть при пустых трибунах, если санкции ФИФА не будут отменены.