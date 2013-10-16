Команда Astana European Rally Team выиграла бронзу чемпионата Европы

Казахстанская раллийная команда Astana European Rally Team, за которую выступает украинский экипаж Александр Салюк-младший - Евгений Червоненко, завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы 2013 года.

Об этом сообщается в официальном релизе команды.

По итогам двух ралли на территории Болгарии Салюк и Червоненко заняли третье место в абсолютном зачете. Таким образом, в декабре экипаж не только поедет получать во Франции Кубок Европы, но также отправится в Болгарию на вручение бронзовых наград в абсолютном зачете чемпионата Европы.

При этом команда Astana European Rally Team сейчас готовится к решающему этапу чемпионата Украины - ралли Трембита, которое пройдет 18-19 октября по дорогам Ивано-Франковской области. Сейчас экипаж лидирует в чемпионате и делает все возможное, чтобы казахстанская команда выиграла в командном зачете – впервые в истории соревнований. По словам Червоненко гонка обещает быть интересной. Гонщик отметил, что доволен и подбором членов команды, и внутренними взаимоотношениями, и подготовкой к новому сезону, а также выразил надежду, что команда сохранится в нынешнем составе и на следующий год.

«Мы надеемся, что судейство будет объективным и честным. Мы желаем себе и всем удачи и пусть победит сильнейший. Мы будем бороться за победу в абсолюте. Для нас это очень важно» - добавил Червоненко.

Также он сообщил о планах на следующий год. После триумфа в Кубке Европы гонщики готовятся в следующем году бороться за победу в чемпионате Европы. Сейчас экипаж ведет переговоры с различными заводскими командами по поводу следующего сезона и однозначно будет выступать в классе R5.

В этой связи Червоненко отметил: "Следующий год – мой заключительный сезон в карьере. У меня на него две задачи: выиграть чемпионат Европы и бросить курить. Саше Салюку я останусь другом, тренером, наставником. Он мой крестный сын. Я его с 14 лет финансирую. Надеюсь в 2015 году вывести его в чемпионат мира - WRC. Верю, что он будет и чемпионом Европы, и одним из звезд чемпионата сира. Я буду курировать команду после окончания спортивной карьеры".

Как сообщал УНИАН, украинский экипаж казахстанской команды Astana European Rally Team выиграл в нынешнем сезоне самую престижную гонку Украины - Yalta Rally, являющейся одновременно этапом Кубка Европы и чемпионата Украины, которая прошла 13-15 сентября на горных серпантинах Ай-Петри. Позже стало известно о том, что экиапаж досрочно победил в общем зачете Кубка Европы сезона-2013.