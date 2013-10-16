Для зимней Олимпиады-2022 в Украине нужно построить 10-12 спортивных объектов - Бубка

Для проведения зимней Олимпиады 2022 года в Украине необходимо будет построить 10-12 спортивных объектов.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка во время выездного заседания Совета регионов в Борисполе Киевской области, проинформировали УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича.

Он поблагодарил Президента за поддержку в борьбе за право проведения зимней Олимпиады 2022 года.

«Хочу выразить Президенту благодарность за инициативу относительно заявки на проведение в Украине зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2022 году. Хочу отметить, что эта идея была единогласно поддержана во время Третьего Спортивного конгресса Украины всем спортивным обществом», - сказал Бубка.

По его убеждению, в случае победы Украины за право на проведение Олимпийских игр это даст возможность подготовить грандиозное и масштабное спортивное событие мирового уровня.

Как отметил Бубка, во время Игр проходят соревнования по 98 видам программы.

«Практически на протяжении 16 дней проводятся 17 чемпионатов мира по зимним видам спорта», - подчеркнул он.

По прогнозу председателя НОК, спортивные соревнования соберут до 100 тысяч участников и гостей, до 500 тысяч туристов и более 3 млрд телезрителей во всех странах мира.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 октября, участники выездного заседания Совета регионов в Борисполе единогласно поддержали решение о представлении Украиной заявки на право проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.

5 ноября на Генеральной ассамблее НОК Украины будет официально утверждена заявка Украины в Международный олимпийский комитет на проведение Олимпиады-2022.

В июле 2014 года Исполнительный комитет МОК обнародует список городов-кандидатов. Город, который будет принимать Игры-2022, выберут в июле 2015-го на заседании МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Украина до 14 ноября должна официально задекларировать намерение подать заявку на проведение во Львове Зимних Олимпийских игр 2022 года. Предварительно в заявочном документе Львова на проведение зимней Олимпиады 2022 года будут включены три места проведения соревнований: Львов, Тисовец (Львовская область) и Боржава (Закарпатская область).