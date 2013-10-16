Уволен тренер сборной Польши по футболу

Главный тренер сборной Польши по футболу Вальдемар Форналик завершил работу на своем посту.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Польши.

Президент федерации Збигнев Бонек сказал: "Я хотел бы поблагодарить Форналика за всю работу, которую он проделал на протяжении этого года. Мы желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере".

Как сообщал УНИАН, по итогам отбора к ЧМ-2014 сборная Польши заняла четвертое место в группе H и не пробилась на мировое первенство. В групповом турнире в итоговой таблице выше поляков оказались команды Англии, Украины и Черногории. В частности, сборной Украины поляки дважды проиграли по ходу турнира - 1:3 в Варшаве и 0:1 в Харькове.

Имя нового наставника команды будет названо в ближайшее время.