Украинская теннисистка Бурячок проиграла в первом круге "Кубка Кремля"

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В стартовом матче парного турнира украинско-грузинская пара Бурячок – Оксана Калашникова уступила американско-польскому дуэту Лизель Хубер – Алисия Росольска, посеяному организаторами под 4-м номером - 2:6, 6:7(5).

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Сегодня вечером в программе турнира значится матч второго круга мужского одиночного разряда с участием украинца Сергея Стаховского.

Сильнейший украинский теннисист, входящий в ТОР-40 мирового рейтинга Александр Долгополов свой матч второго круга проведет в четверг, 17 октября. От игр первого круга он был освобожден, так как попал в восьмерку сильнейших участников турнира согласно мировому рейтингу.

Как сообщал УНИАН, "Кубок Кремля" проходит в Москве в СКК "Олимпийский" с 12 по 20 октября.