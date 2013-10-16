Матч Англия-Украина попал в десятку ключевых по версии ФИФА

Об этом сообщает официальный портал ФИФА.

В каждой из девяти отборочных групп эксперты ФИФА выбирали наиболее значимый матч. А в группе F они выбрали даже две игры. Это противостояние Израиля и Португалии в Тель-Авиве и Лиссабоне, где фавориты из Португалии дважды сыграли вничью, потеряли четыре очка и позволили сборной России занять итоговое первое место в группе и напрямую попасть на ЧМ в Бразилию, минуя стадию плей-офф.

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В группе Н ключевым был назван матч в Лондоне, на легендарном стадионе "Уэмбли", состоявшийся 11 сентября 2012 года, где украинцы упустили победу на последних минутах - 1:1. Аннотация к этому матчу от ФИФА выглядит так: "Потрясающий гол Евгения Коноплянки должен был принести победу украинцам и сделать их лидерами группы. В памяти украинцев еще был свеж в памяти матч на Евро-2012 (сборная Украины проиграла англичанам в Донецке со счетом 0:1, а судья не засчитал чистый гол в исполнении украинской команды, посчитав, что мяч не пересек линию ворот - УНИАН), поэтому они старались доказать, что ничем не хуже команды Ходжсона. Украина была близка к победе, но ошибка и пенальти на 88-й минуте стоили украинцам трех очков и прямой путевки на чемпионат мира".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины заняла второе место в своей отборочной группе, и теперь будет оспаривать путевку на ЧМ-2014 в матчах плей-офф. Команда сыграет с одним из четырех возможных соперников - Франция, Швеция, Румыния и Исландия. Жеребьевка плей-офф отборочного турнира ЧМ состоится 21 октября.