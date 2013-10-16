Определился 21 из 32 участников финала ЧМ по футболу-2014

От Европы на предстоящий чемпионат мира вышли победители отборочных групп: Бельгия, Италия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Россия, Босния и Герцеговина, Англия, Испания. Еще за четыре "европейские" путевки на мундиаль поборются команды, занявшие в своих группах вторые места: Греция, Португалия, Хорватия, Швеция, Франция, Украина, Румыния и Исландия, сообщает РИА Новости. Сборная Дании, также ставшая второй в группе B, но показавшая худший результат среди вторых команд, не попала в стыковые матчи. Жеребьевка этих встреч пройдет 21 октября в Цюрихе, а сами игры - 15 и 19 ноября.

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На чемпионат мира от Южной Америки помимо страны-хозяйки квалифицировались сборные Аргентины, Колумбии, Чили и Эквадора. Команда Уругвая попытается попасть на главный футбольный турнир четырехлетия через стыковые матчи, в которых 15 и 19 ноября она сыграет против сборной Иордании. Напрямую на мундиаль от Северной Америки попали команды США, Коста-Рики и Гондураса. Мексика встретится в стыковых матчах с новозеландцами.

Азия и Океания в Бразилии точно будут представлены командами Японии, Австралии, Ирана и Южной Кореи. Еще пять путевок на ЧМ-2014 разыграют в Африке победители стыковых матчей Буркина-Фасо - Алжир, Кот-д'Ивуар - Сенегал, Эфиопия - Нигерия, Тунис - Камерун, Гана - Египет, которым осталось сыграть лишь ответные встречи (16, 17 и 19 ноября).

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года в 12 городах Бразилии. Жеребьевка финальной стадии состоится 6 декабря в Коста-до-Сауипе (штат Баия).