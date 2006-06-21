Ехануров рассказал, почему он отказался от спикерства

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ после создания помаранчевой коалиции планирует остаться рядовым народным депутатом и не пойдет в правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, он всегда был сторонником широкой коалиции. “А если посмотреть на взгляды политических сил, которые входят в помаранчевую коалицию, они являются левыми или левоцентристскими”, - сказал он. «Я думаю, что мои либеральные взгляды всем известны, и решения, которые принимает правительство, они свидетельствуют о правоцентристской идеологии. Трудновато сейчас работать в таких условиях, а если в коалиции, то нужно работать вместе. Я буду как рядовой депутат работать, так как надо», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Отвечая на вопрос, почему он отказался от должности спикера, Ю.ЕХАНУРОВ заметил, что это не отвечало его жизненным планам. Также он отрицает возможность того, что он пойдет работать в правительство – «нет, конечно».

Прогнозируя, сколько будет работать правительство во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: «Экономика вошла в нормальное состояние, поэтому можно проводить эксперименты.