Фоменко рассказал, с кем хотел бы встретиться в плей-офф

Теперь "желто-синих" ожидают стыковые матчи, в которых украинская дружина встретиться с кем-то из квартета: Франция, Швеция, Исландия. Румыния, сообщает Обозреватель.

"Спасибо болельщикам за поддержку, потому что сегодня мы играли как дома. К сожалению, счет 8:0 не помог нам выйти напрямую на чемпионат мира. Будем готовиться к плей-офф. Постараемся выполнить ту задачу, которая была поставлена перед командой изначально. Что касается предпочтений при жеребьевке, то нет смысла об этом говорить, потому что от моих слов ничего не зависит. Мы не против встретиться с Исландией... Жаль, что сборная Польши нам не помогла. Наверное, они много сил отдали в Харькове, потому не смогли добыть хотя бы ничью во встрече с Англией. В матче с британцами мы отталкивались от своих возможностей. Мы изучили их и так построили игру", – сказал Михаил Фоменко в эфире телеканала "Интер".

Напомним, украинская сборная финишировала второй в отборочной группе Н, пропустив вперед команду Англии.