Сборная Украины заняла второе место в отборе на ЧМ

В Серравалле (Сан-Марино) закончился матч последнего тура отборочного турнира к Чемпионату мира-2014 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Сан-Марино со счетом 8:0 и заняла второе место в итоговой таблицы группового турнира. В параллельном матче в Лондоне, на стадионе "Уэмбли", сборная Англии выиграла у команды Польши - 2:0, сохранив преимущество над украинской командой в 1 очко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Сан-Марино предсказуемо прошла при полном преимуществе украинцев.

Судьба матча была решена в первые 20 минут, когда Евгений Селезнев (дважды) и Марко Девич довели счет до крупного - 3:0. После этого, в первом тайме особых событий на поле не происходило. А уже после перерыва гости существенно увеличили свое превосходство в счете. Девич забил еще два гола, сделав хет-трик, а по одному разу отличились Андрей Ярмоленко, Роман Безус и Виталий Мандзюк.

Куда более напряженным оказался матч команд Англии и Польши. Гости сдержали свое обещание биться до конца и, тем самым, постараться помочь сборной Украины занять первое место. Но, в концовке первого тайма, Уэйн Руни использовал момент, забив красивый гол головой. А в концовке матча Стивен Джерард во второй раз поразил ворота соперника.

Таким образом, сборная Украины набрала 21 очко в 10 матчах, пропустив вперед сборную Англии - 22 балла. Теперь команду ожидают матчи плей-офф с одной из сборных занявших второе место в других группах отбора на ЧМ. Соперник станет известен позже. Матчи плей-офф состоятся 15 и 19 ноября.