Двое украинцев проиграли на старте чемпионата мира по боксу

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Первым представителем Украины на турнире в Казахстане, стал выступающий в весовой категории до 52 кг., Александр Шепелюк. Украинец проиграл 0:3 спортсмену из Таджикистана Шахрийору Ахмедову.

Счет по раундам - 29:26, 28:27 и 30:25 в пользу Ахмедова.

Читайте также: Назван первый оппонент Усика на профессиональном ринге

В свою очередь, в категории до 64 кг Вячеслав Кислицин встречался с представителем Израиля Игорем Лазаревым, и не сумел ничего противопоставить противнику. Уже в первом раунде Кислицину дважды отсчитывали нокдаун, после чего рефери зафиксировал победу Лазарева техническим нокаутом.

Как сообщал УНИАН, в составе сборной Украины изначально были заявлены 9 спортсменов в 9 весовых категориях. Соответственно, теперь осталось 7 спортсменов. Чемпионат мира в Казахстане продлится до 27 октября.