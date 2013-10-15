Назван первый оппонент Усика на профессиональном ринге

Украинский боксер, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Александр Усик свой первый бой на профессиональном ринге проведет против мексиканца Фелипе Ромеро.

Об этом УНИАН сообщили в промоутерской компании братьев Кличко К2, которая ведет карьеру Усика.

Бой состоится 9 ноября в киевском Дворце спорта в рамках вечера профессионального бокса, который проводит К2.

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Центральным событием вечера станет бой Вячеслава Узелкова (29-3-0, 18 КО) против американца Джейдона Кодрингтона (21-3-0, 17 КО). На кону – вакантный титул Интернационального чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Усик официально объявил о переходе в профессиональный спорт и подписал контракт с компанией К2.