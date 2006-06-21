Иран и Ангола сыграли вничью 1:1

В Лейпциге на центральном стадионе со счетом 1:1 завершился матч команд группы D Иран – Ангола. Африканские футболисты в случае победы с разницей в три мяча могли попасть в 1/8 финала, но удержать даже минимальное преимущество не смогли. Ангола заняла третье место в группе, Иран – четвертое. Обе команды завершили борьбу на турнире.

Оба мяча в этой встрече, изобиловавшей нарушениями правил со стороны футболистов обеих команд, были забиты во втором тайме. На 60-й минуте вперед вышла сборная Анголы. Фигейредо навесил справа на дальнюю штангу, где Флавио выиграл воздух и забил головой. Однако на 75-й минуте Сохраб Бахтиярзаде счет сравнял. Итоговое положение команд в группе D таково: Португалия – 9 очков, Мексика – 4, Ангола – 2, Иран – 1.

Лента.ру