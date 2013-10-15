Андрей Воронин может вернуться в национальную сборную

Воронин заявил о прекращении выступлений за сборную страны после окончания чемпионата Европы 2012 года, который прошел в городах Украины и Польши.

В понедельник главный тренер украинской команды Михаил Фоменко сказал, что не против возвращения форварда. Однако, по словам специалиста, Воронин "должен решить для себя, хочет он или нет", передает ИТАР-ТАСС.

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"Мне очень приятно, что меня помнят. Какова моя позиция? Она может быть только одной. Я всегда с гордостью надевал футболку сборной Украины и для меня это всегда было огромной честью. После Евро-2012 я решил закончить свои выступления в сборной, но если тренер посчитает, что я нужен команде, и он на меня рассчитывает, то я всегда готов буду помочь", - сказал Воронин.

На счету 34-летнего Воронина 76 матчей в составе сборной и 8 забитых мячей.